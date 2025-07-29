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В Днепропетровской области ремонтируют важную дорогу для поставки гуманитарной помощи

ремонт дороги
На трассе между Днепром, Харьковом и Запорожьем продолжаются дорожные работы / Агентство восстановления

Автодорога государственного значения М-18, являющаяся стратегической артерией для нескольких областей, находится в стадии активного ремонта. Обновление покрытия позволит улучшить логистику и ускорить доставку гуманитарных грузов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Восстановление автодороги М-18

На автомобильной дороге государственного значения М-18, соединяющей Днепропетровскую, Харьковскую и Запорожскую области, продолжается восстановление проезжей части. Трасса имеет критическое значение для обеспечения логистики и оперативной транспортировки гуманитарной помощи.

В настоящее время уже выполнен значительный объем работ. В частности:

  • устранено более 1400 кв. м ухабов на дорожном покрытии;
  • произведено холодное фрезерование на площади более 57 тыс. кв м;
  • разобрано около 2 860 кв. м разрушенных покрытий и оснований;
  • устроено новое двухслойное основание из доменного шлака толщиной 20 см на аналогичной площади;
  • обустроено еще 2668 кв. м основания из щебеночно-песчаной смеси, упрочненной цементом;
  • заключено свыше 2600 кв. м выравнивающего слоя асфальтобетона;
  • нанесено финишное асфальтобетонное покрытие более чем на 47 тыс. кв.
  • укреплено обочину асфальтогранулятом общей площадью более 7 тыс. кв. м.

Работы проводятся поэтапно в соответствии с техническими требованиями и с учетом важности маршрута для обеспечения стабильного транспортного сообщения в условиях военного времени.

Фото 2 — В Днепропетровской области ремонтируют важную дорогу для поставки гуманитарной помощи
Фото 3 — В Днепропетровской области ремонтируют важную дорогу для поставки гуманитарной помощи
Фото 4 — В Днепропетровской области ремонтируют важную дорогу для поставки гуманитарной помощи

Напомним, на дороге между Черниговом и Славутичем продолжается капитальный ремонт трех мостовых переходов, которые остались недостроенными еще с 2022 года из-за полномасштабного вторжения и временной оккупации региона. В 2025 году работы были возобновлены.

Автор:
Ольга Опенько