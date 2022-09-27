На обеих нитях "Северного потока-1" упало давление

Следом за газопроводом "Северный поток-2" зафиксировали падение давления на обеих нитях "Северного потока 1", причины выясняются.

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Об этом вечером 26 сентября сообщил оператор магистрали Nord Stream AG.

По данным Морского управления Дании, утечка газа зафиксирована в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм. Вокруг зон утечек установлены 5-мильные зоны запрета для судоходства.

Газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что причиной падения давления в газопроводе "Северный поток-2" и на обеих нитях трубопровода "Северный поток" могла стать диверсия.

Правительство Германии заявило, что поддерживает связь с властями Дании и сотрудничает с местными правоохранительными органами, чтобы выяснить, что повлекло за собой внезапное падение давления в трубопроводе, сообщает Reuters.

Накануне на "Северном потоке-2" произошла утечка газа. Давление на нити А трубопровода в ночь на 26 сентября упало с 300 до 7 бар. Разгерметизация произошла на территории датской исключительной экономической зоны к юго-востоку от острова Борнхольм, за пределами территориальных вод страны.

Отметим, что "Северный поток-2" был достроен в сентябре 2021 года, однако до сих пор так и не был запущен в эксплуатацию из-за остановки Германией процесса его сертификации после признания Россией "независимости ДНР и ЛНР".

31 августа "Газпром" сообщил, что полностью остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку" и начал планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате.

3 сентября Россия продолжила остановку газопровода "Северный поток-1", из-за якобы утечки масла на газоперекачивающем агрегате.