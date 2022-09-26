На "Северном потоке-2" произошла утечка газа

На трубопроводе "Северный поток-2", построенном для транспортировки газа из России в Германию, произошло чрезвычайное происшествие, сообщают российские и немецкие СМИ со ссылкой на заявление оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

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Отмечается, что давление на нитке А трубопровода в ночь на 26 сентября упало с 300 до 7 бар. Разгерметизация произошла на территории датской исключительной экономической зоны юго-восточнее острова Борнхольм, за пределами территориальных вод страны.

Об утечке газа были оповещены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Ведется расследование. Береговые службы в качестве меры безопасности установили охранную зону радиусом 5 морских миль, в которую советуют не заходить судам.

Отметим, что "Северный поток-2" был достроен в сентябре 2021 года, однако до сих пор так и не был запущен в эксплуатацию из-за остановки Германией процесса его сертификации после признания Россией "независимости ДНР и ЛНР". При этом обе нитки трубопровода были заполнены газом и подготовлены к работе. В свою очередь, США ввели санкции против Nord Stream 2 AG, из-за чего та объявила о банкротстве.

"Северный поток-2" имеет длину 1234 километра, проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран. Его проектная мощность составляет 55 миллиардов кубометров газа в год.

Украина, напомним, до войны активно противодействовала достройке "Северного потока-2". Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц, вступивший в должность в декабре 2021 года, ныне исключает, что этот трубопровод будет запущен.