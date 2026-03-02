Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,15

50,95

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Підприємства критичної інфраструктури зможуть створювати власні групи ППО: які вимоги

ППО, автомобіль
Уряд вніс зміни до експериментального проекту із залучення підприємств до державної системи ППО / Сухопутні війська ЗСУ

Кабінет Міністрів вніс зміни до експериментального проєкту, дозволивши підприємствам критичної інфраструктури незалежно від форми власності створювати групи ППО та отримувати для цього озброєння від ЗСУ.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

"Командування Повітряних Сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам засоби ППО та боєприпаси в межах індивідуального рішення щодо кожного підприємства. Йдеться про озброєння, яке наразі не використовується бойовими підрозділами", — зазначила глава уряду. 

Ключові вимоги та правила

Реалізація ініціативи базується на чотирьох основних напрямках. Першим є розширення участі, що дає право підприємствам будь-якої форми власності створювати групи ППО. Другий напрямок стосується кваліфікаційних вимог: персонал зобов'язаний пройти навчання та отримати сертифікацію у закладах, визначених Міністерством оборони.

Третім пунктом визначено прозорі правила обліку, що включають оновлений порядок інвентаризації, зберігання та використання засобів ППО і боєприпасів. Четвертий напрямок регулює тимчасове надання озброєння. Командування Повітряних Сил ЗСУ зможе передавати засоби ППО та боєприпаси, які наразі не використовуються бойовими підрозділами. Такі рішення ухвалюватимуться індивідуально щодо кожного об'єкта.

Процедура контролю

"Оновлюємо порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання засобів протиповітряної оборони і боєприпасів", — наголосила прем’єрка.

Застосування озброєння на підприємствах критичної інфраструктури відбуватиметься за чітко визначеними алгоритмами. У разі використання боєприпасів їхнє поповнення здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати.

Усі заходи зі створення та функціонування таких груп будуть здійснюватися під прямим контролем військового командування. Діяльність підрозділів на підприємствах інтегрують в єдину систему протиповітряної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, у грудні 2025 року в межах експериментального проєкту Міноборони перші оператори критичної інфраструктури вже закупили та встановили засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту своїх об’єктів від ворожих атак.

Автор:
Тетяна Ковальчук