Підприємства критичної інфраструктури зможуть створювати власні групи ППО: які вимоги

Кабінет Міністрів вніс зміни до експериментального проєкту, дозволивши підприємствам критичної інфраструктури незалежно від форми власності створювати групи ППО та отримувати для цього озброєння від ЗСУ.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

"Командування Повітряних Сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам засоби ППО та боєприпаси в межах індивідуального рішення щодо кожного підприємства. Йдеться про озброєння, яке наразі не використовується бойовими підрозділами", — зазначила глава уряду.

Ключові вимоги та правила

Реалізація ініціативи базується на чотирьох основних напрямках. Першим є розширення участі, що дає право підприємствам будь-якої форми власності створювати групи ППО. Другий напрямок стосується кваліфікаційних вимог: персонал зобов'язаний пройти навчання та отримати сертифікацію у закладах, визначених Міністерством оборони.

Третім пунктом визначено прозорі правила обліку, що включають оновлений порядок інвентаризації, зберігання та використання засобів ППО і боєприпасів. Четвертий напрямок регулює тимчасове надання озброєння. Командування Повітряних Сил ЗСУ зможе передавати засоби ППО та боєприпаси, які наразі не використовуються бойовими підрозділами. Такі рішення ухвалюватимуться індивідуально щодо кожного об'єкта.

Процедура контролю

"Оновлюємо порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання засобів протиповітряної оборони і боєприпасів", — наголосила прем’єрка.

Застосування озброєння на підприємствах критичної інфраструктури відбуватиметься за чітко визначеними алгоритмами. У разі використання боєприпасів їхнє поповнення здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати.

Усі заходи зі створення та функціонування таких груп будуть здійснюватися під прямим контролем військового командування. Діяльність підрозділів на підприємствах інтегрують в єдину систему протиповітряної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, у грудні 2025 року в межах експериментального проєкту Міноборони перші оператори критичної інфраструктури вже закупили та встановили засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту своїх об’єктів від ворожих атак.