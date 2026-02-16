Масовані удари РФ по енергетиці: Україна посилює ППО та захист інфраструктури

Влада готує додаткові заходи захисту на тлі розвідданих про підготовку РФ до масованих атак. Україна також прискорює постачання ППО та координацію з міжнародними партнерами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

ППО та енергетика

Президент провів селекторну нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації в регіонах. Під час наради заслухали звіт про наслідки нічного ракетного удару: російські війська застосували ракети проти об’єктів енергетичної інфраструктури України. Сили протиповітряної оборони відпрацювали по цілях.

Глава держави наголосив, що навіть напередодні запланованих переговорів у Женеві російська армія продовжує ракетні атаки по Україні. За його словами, це свідчить про реальне ставлення Росії до дипломатичних зусиль міжнародних партнерів. Кожна нова ракета, підкреслив президент, є відповіддю агресора на заклики припинити війну, тому завершення бойових дій можливе лише за умови посиленого тиску на Росію та надання Україні чітких гарантій безпеки.

З урахуванням даних розвідки про підготовку Росією масованого удару президент доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолій Кривоножко, міністру оборони Михайло Федоров та керівнику Укренерго Віталію Зайченку протягом дня підготувати додаткові заходи захисту енергетичної системи.

Окремо під час селектора обговорили ситуацію в Харкові та області, Запоріжжі, Полтавській області, на Сумщині, у Кропивницькому, Києві та області, а також у Тернополі. Уряду доручено розширити постачання допомоги для Харкова за програмою "пакунків тепла". Загалом обсяг цієї програми планують довести до близько 90 тисяч пакунків.

Також президент заслухав доповідь міністра енергетики Дениса Шмигаля щодо підготовки зустрічей у форматі енергетичного "Рамштайну", які мають відбутися цього тижня у Франції. У заході візьмуть участь країни G7, партнери з Північної Європи та Балтії, а також представники США, Канади та Європейського Союзу. Українська сторона вже визначила конкретні потреби, на яких буде зосереджено пакети підтримки енергетики.

Президент зазначив, що питання енергетики активно обговорювалися і під час Мюнхенської конференції з безпеки. Найближчими днями Україна планує реалізувати досягнуті з партнерами домовленості. Окремим пріоритетом залишається прискорення постачання ракет для систем ППО.

"Працюємо й для прискорення постачання ракет для ППО – це незмінний пріоритет. Завдання всіх відповідних інституцій нашої держави – прискорювати партнерів із ППО", - підсумував президент.

Нагадаємо, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 16 лютого є знеструмлені споживачі на Донеччині, Дніпропетровщині, Черкащині, та Одещині. В окремих регіонах України діють аварійні відключення електроенергії.