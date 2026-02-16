Росія обстріляла енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях: де немає світла

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 16 лютого є знеструмлені споживачі на Донеччині, Дніпропетровщині, Черкащині, та Одещині. В окремих регіонах України діють аварійні відключення електроенергії.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови.

Також чрез складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 178 населених пунктів у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Миколаївській та Одеській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

Графіки відключень

Заступник міністра нагадав, що по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Крім того, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків.

Чи є шанси повернутися до життя без графіків

Зауважимо, масовані удари по енергетичній інфраструктурі, дефіцит генерації та морози призвели до ситуації, коли більша частина країни продовжує жити в умовах тривалих відключень.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Шанси на скасування графіків відключення електроенергії є, але вони будуть в Україні влітку та у наступному опалювальному сезоні. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.