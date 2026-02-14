Запланована подія 2

Коли Україна знову буде без відключень світла: прогноз ексочільника "Укренерго"

Графіки відключень
Кудрицький вказує, що енергосистема україни має дивовижку здатність до регенерації / Freepik

Колишній голова правління "Укренерго" розповів коли можливе скасування графіків відключення електроенергії після обстрілів енергетики 2025/2026. Про це Кудрицький розповів в інтерв'ю Delo.ua.

"Це цілком реально. Я дуже добре пам'ятаю 18 лютого 2023. Це був перший день, коли ми в "Укренерго" не дали команду на обмеження споживачів. Ми тоді з дружиною їхали, заїхали на пагорб, де стоїть Києво-Печерська лавра. З нього було видно увесь лівий берег — він сяяв у вогнях. Я навіть сфотографував його на телефон, який у мене потім вкрало ДБР. Після того дня відключень не було більше року, хоча масштаби руйнації були колосальні.", — сказав Кудрицький

За його словами, якщо росіяни будуть продовжувати енергетичний терор, ймовірно, що графіки відключень будуть і далі. Однак, після припинення обстрілів енергетики зможуть відновити пошкоджену інфраструктуру та знизити дефіцит в системі.

"У нашої енергосистеми абсолютно дивовижна здатність до регенерації. Особисто я у 2022 році вважав, що система переживе п'ять масованих атак, може сім. А вона пережила 18. Повторюсь: з середини лютого ми йшли без відключень. І так відбувалося щороку", — підкреслив колишній голова Укренерго.

Чи є шанси повернутися до життя без графіків

Зауважимо, масовані удари по енергетичній інфраструктурі, дефіцит генерації та морози призвели до ситуації, коли більша частина країни продовжує жити в умовах тривалих відключень.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

За оцінкою колишнього міністра енергетики Івана Плачкова, шанси на скасування графіків відключення електроенергії є, але вони будуть в Україні влітку та у наступному опалювальному сезоні. 

Чому країна з досвідом енергетичної війни все ж отримала тяжкі наслідки, як змінилася тактика російських ударів і які рішення могли б пом’якшити кризу, а також про спільний проєкт з Dragon Capital читайте в інтерв'ю Кудрицького на Delo.ua

Автор:
Степан Крьока