Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Когда Украина снова будет без отключений света: прогноз экс-главы "Укрэнерго"

Графики отключений
Кудрицкий указывает, что энергосистема Украины имеет удивительную способность к регенерации / Freepik

Бывший председатель правления "Укрэнерго" рассказал, когда возможна отмена графиков отключения электроэнергии после обстрелов энергетики 2025/2026. Об этом Кудрицкий рассказал в интервью Delo.ua.

"Это вполне реально. Я очень хорошо помню 18 февраля 2023 года. Это был первый день, когда мы в "Укрэнерго" не дали команду на ограничение потребителей. Мы тогда с женой ехали, заехали на холм, где стоит Киево-Печерская лавра. украло ДБР. После того дня отключений не было больше года, хотя масштабы разрушения были колоссальны.", - сказал Кудрицкий.

По его словам, если россияне будут продолжать энергетический террор, вероятно, что графики отключений будут и дальше. Однако после прекращения обстрелов энергетики смогут восстановить поврежденную инфраструктуру и снизить дефицит в системе.

"У нашей энергосистемы абсолютно удивительная способность к регенерации. Лично я в 2022 году считал, что система переживет пять массированных атак, может семь. А она пережила 18. Повторюсь: с середины февраля мы шли без отключений. И так происходило ежегодно", — подчеркнул бывший глава "Укрэнерго".

Есть ли шансы вернуться к жизни без графиков

Заметим, что массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефицит генерации и морозы привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

По оценке бывшего министра энергетики Ивана Плачкова, шансы на отмену графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне.

Почему страна с опытом энергетической войны все же получила тяжелые последствия, как изменилась тактика российских ударов и какие решения могли бы смягчить кризис, а также совместный проект с Dragon Capital читайте в интервью Кудрицкого на Delo.ua.

Автор:
Степан Крьока