Когда Украина снова будет без отключений света: прогноз экс-главы "Укрэнерго"

Бывший председатель правления "Укрэнерго" рассказал, когда возможна отмена графиков отключения электроэнергии после обстрелов энергетики 2025/2026. Об этом Кудрицкий рассказал в интервью Delo.ua.

"Это вполне реально. Я очень хорошо помню 18 февраля 2023 года. Это был первый день, когда мы в "Укрэнерго" не дали команду на ограничение потребителей. Мы тогда с женой ехали, заехали на холм, где стоит Киево-Печерская лавра. украло ДБР. После того дня отключений не было больше года, хотя масштабы разрушения были колоссальны.", - сказал Кудрицкий.

По его словам, если россияне будут продолжать энергетический террор, вероятно, что графики отключений будут и дальше. Однако после прекращения обстрелов энергетики смогут восстановить поврежденную инфраструктуру и снизить дефицит в системе.

"У нашей энергосистемы абсолютно удивительная способность к регенерации. Лично я в 2022 году считал, что система переживет пять массированных атак, может семь. А она пережила 18. Повторюсь: с середины февраля мы шли без отключений. И так происходило ежегодно", — подчеркнул бывший глава "Укрэнерго".

Есть ли шансы вернуться к жизни без графиков

Заметим, что массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефицит генерации и морозы привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

По оценке бывшего министра энергетики Ивана Плачкова, шансы на отмену графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне.

Почему страна с опытом энергетической войны все же получила тяжелые последствия, как изменилась тактика российских ударов и какие решения могли бы смягчить кризис, а также совместный проект с Dragon Capital читайте в интервью Кудрицкого на Delo.ua.