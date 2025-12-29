Захист власних об’єктів: оператори критичної інфраструктури почали самостійно купувати РЕБи

В межах експериментального проєкту Міноборони перші оператори критичної інфраструктури вже закупили та встановили засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту своїх об’єктів від ворожих атак.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Це — новий формат співпраці: бізнес купує обладнання, а військові фахівці забезпечують його професійну експлуатацію.

"Обладнання вже працює на захисті об’єктів. Це приклад того, як держава, бізнес та Українське військо працюють разом для посилення захисту країни", – заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Як працює механізм захисту?

Щоб система була ефективною, було розроблено прозору юридичну базу — спеціальну форму договору про безоплатну експлуатацію засобів РЕБ військовими. Також Міноборони було визначено порядок актуалізації даних про характеристики засобів повітряного нападу ворога, щоб враховувати у моделюванні загроз нові засоби РЕБ одразу після підтвердження їх ефективності.

Покроковий алгоритм для бізнесу

Якщо підприємство прагне посилити захист своїх потужностей, алгоритм участі в експерименті виглядає так:

Підприємство звертається до Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби ЗСУ (ГУРтаКБ) щодо посилення прикриття об’єкту. Військові аналізують загрози та пропонують варіанти обладнання, яке буде найбільш ефективним саме у вашій локації. Підприємство отримує право купити або імпортувати необхідну техніку та встановити її. ГУРтаКБ призначає військову частину, яка має право працювати з РЕБ у вашому регіоні. Укладається договір про безоплатну експлуатацію обладнання військовими. Військова частина підключає засоби РЕБ до системи ППО та розпочинає бойове чергування.

Як зазначили в Мінобороні, підприємство залишається повноправним власником обладнання. Оскільки РЕБ налаштовується під конкретну місцевість, його не можна переміщувати в інші регіони для захисту іншого об’єкту.

Раніше повідомлялося, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури до кінця січня 2026 збудує захист для 120 підстанцій, які знаходяться на прифронтових територіях.