До кінця січня Агентство відновлення збудує захист для 120 трансформаторів на прифронтових територіях

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури до кінця січня 2026 збудує захист для 120 підстанцій, які знаходяться на прифронтових територіях. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів голова державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

"Два місяці тому уряд доручив нам будівництво захисту критичної інфраструктури в прифронтових регіонах. Мова йде про відносно невеликі трансформатори — 110/150 кВ. Це окрема програма, що включає понад 100 об'єктів. Зараз цей захист будується. Тут у нас немає трьох років, як будувався другий рівень захисту більших підстанцій раніше, а потрібно все закінчити вже у січні", — сказав Сухомлин.

Він зауважив, що об'єкти для яких треба збудувати захист абсолютно різні. Тож неможливо взяти один проєкт та застосувати його до всіх підстанцій.

Крім того, складнощі завданню додає близькість до лінії фронту. За останні кілька тижнів під час будівництва 57 з цих об'єктів зазнали уражень. У Сумській та Чернігівській областях наші підрядники працюють під постійними обстрілами. 15 грудня було дев'ять шахедів, а 16 — три.

Топменеджер також додав, що для будівництва захисту 120 об'єктів передбачено 6 млрд грн.

В деякі підстанції "Укренерго" влучало до 10 "шахедів", але вони витримали

Нагадаємо, що захист підстанцій “Укренерго” здатен витримати влучання десяти дронів типу “Шахед”. До того ж захист підстанцій регулярно відновлюють після атак, бо навколо них є антидроновий захист у вигляді сіток та канатів. Він спрацьовує, коли дрон підлітає, а бетонна капсула вже бере на себе ударну хвилю.

Від початку осені росіяни продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Станом на 22 грудня російська армія атакувала енергооб’єкти в Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях.

В Міністерстві енергетики констатують, що через щоденні обстріли енергосистеми та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень світла в Україні наразі неможливе.

Про те, як агентство будує захист підстанцій "Укренерго", чому заморозили дорогі проєкти третього рівня захисту, як працюють під обстрілами в прифронтових регіонах, а також про економію бюджетних коштів, прозоре ціноутворення та перспективи дорожньої інфраструктури читайте в інтерв'ю на Delo.ua.