К концу января Агентство восстановления построит защиту для 120 трансформаторов на прифронтовых территориях

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры до конца января 2026 года построит защиту для 120 подстанций, находящихся на прифронтовых территориях. Об этом в интервью Delo.ua рассказал глава государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

"Два месяца назад правительство поручило нам строительство защиты критической инфраструктуры в прифронтовых регионах. Речь идет об относительно небольших трансформаторах — 110/150 кВ. Это отдельная программа, включающая более 100 объектов. Сейчас эта защита строится. Здесь у нас нет трех лет, как строился второй уровень защиты больших подстанций раньше, а нужно все закончить уже."

Он отметил, что объекты для которых нужно построить защиту совершенно разные. Поэтому невозможно взять один проект и применить его ко всем подстанциям.

Кроме того, сложность задаче придает близость к линии фронта. За последние несколько недель во время строительства 57 из этих объектов пострадали. В Сумской и Черниговской областях наши подрядчики работают под постоянными обстрелами. 15 декабря было девять шахедов, а 16 – три.

Топменеджер также добавил, что для строительства защиты 120 объектов предусмотрено 6 млрд. грн.

В некоторые подстанции "Укрэнерго" попадало до 10 "шахедов", но они выдержали

Напомним, что защита подстанций "Укрэнерго" способна выдержать попадание десяти дронов типа "Шахед". К тому же защиту подстанций регулярно восстанавливают после атак, потому что вокруг них есть антидроновая защита в виде сеток и канатов. Он срабатывает, когда дрон подлетает, а бетонная капсула уже берет на себя ударную волну.

С начала осени россияне продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. На 22 декабря российская армия атаковала энергообъекты в Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях.

В Министерстве энергетики констатируют, что из-за ежедневных обстрелов энергосистемы и снижения пропускной способности сетей отмены графиков отключений света в Украине пока невозможно.

О том, как агентство строит защиту подстанций "Укрэнерго", почему заморозили дорогие проекты третьего уровня защиты, работающие под обстрелами в прифронтовых регионах, а также об экономии бюджетных средств, прозрачном ценообразовании и перспективах дорожной инфраструктуры читайте в интервью на Delo.ua.