Защита собственных объектов: операторы критической инфраструктуры начали самостоятельно покупать РЕБи

В рамках экспериментального проекта Минобороны первые операторы критической инфраструктуры уже закупили и установили средства радиоэлектронной борьбы для защиты своих объектов от вражеских атак.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Это новый формат сотрудничества: бизнес покупает оборудование, а военные специалисты обеспечивают его профессиональную эксплуатацию.

"Оборудование уже работает на защите объектов. Это пример того, как государство, бизнес и Украинская армия работают вместе для усиления защиты страны", – заявил министр обороны Денис Шмигаль.

Как работает механизм защиты?

Чтобы система была эффективной, была разработана прозрачная юридическая база — специальная форма договора о безвозмездной эксплуатации средств РЭБ военными. Также Минобороны определен порядок актуализации данных о характеристиках средств воздушного нападения врага, чтобы учитывать в моделировании угроз новые средства РЭБ сразу после подтверждения их эффективности.

Пошаговый алгоритм для бизнеса

Если предприятие стремится усилить защиту своих мощностей, алгоритм участия в эксперименте выглядит следующим образом:

Предприятие обращается в Главное управление радиоэлектронной и киберборьбы ВСУ (ГУРтаКБ) по усилению прикрытия объекта. Военные анализируют угрозы и предлагают варианты оборудования, которое будет наиболее эффективно именно в вашей локации. Предприятие получает право купить или импортировать необходимую технику и установить ее. ГУРтаКБ назначает воинскую часть, имеющую право работать с РЭБ в вашем регионе. Заключается договор о безвозмездной эксплуатации оборудования военными. Военная часть подключает средства РЭБ к системе ПВО и начинает боевое дежурство.

Как отметили в Минобороне, предприятие остается полноправным владельцем оборудования. Поскольку РЭБ настраивается под конкретную местность, его нельзя перемещать в другие регионы для защиты другого объекта.

Ранее сообщалось, что Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры до конца января 2026 года построит защиту для 120 подстанций, находящихся на прифронтовых территориях.