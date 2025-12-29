- Категория
Защита собственных объектов: операторы критической инфраструктуры начали самостоятельно покупать РЕБи
В рамках экспериментального проекта Минобороны первые операторы критической инфраструктуры уже закупили и установили средства радиоэлектронной борьбы для защиты своих объектов от вражеских атак.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Это новый формат сотрудничества: бизнес покупает оборудование, а военные специалисты обеспечивают его профессиональную эксплуатацию.
"Оборудование уже работает на защите объектов. Это пример того, как государство, бизнес и Украинская армия работают вместе для усиления защиты страны", – заявил министр обороны Денис Шмигаль.
Как работает механизм защиты?
Чтобы система была эффективной, была разработана прозрачная юридическая база — специальная форма договора о безвозмездной эксплуатации средств РЭБ военными. Также Минобороны определен порядок актуализации данных о характеристиках средств воздушного нападения врага, чтобы учитывать в моделировании угроз новые средства РЭБ сразу после подтверждения их эффективности.
Пошаговый алгоритм для бизнеса
Если предприятие стремится усилить защиту своих мощностей, алгоритм участия в эксперименте выглядит следующим образом:
- Предприятие обращается в Главное управление радиоэлектронной и киберборьбы ВСУ (ГУРтаКБ) по усилению прикрытия объекта.
- Военные анализируют угрозы и предлагают варианты оборудования, которое будет наиболее эффективно именно в вашей локации.
- Предприятие получает право купить или импортировать необходимую технику и установить ее.
- ГУРтаКБ назначает воинскую часть, имеющую право работать с РЭБ в вашем регионе.
- Заключается договор о безвозмездной эксплуатации оборудования военными.
- Военная часть подключает средства РЭБ к системе ПВО и начинает боевое дежурство.
Как отметили в Минобороне, предприятие остается полноправным владельцем оборудования. Поскольку РЭБ настраивается под конкретную местность, его нельзя перемещать в другие регионы для защиты другого объекта.
Ранее сообщалось, что Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры до конца января 2026 года построит защиту для 120 подстанций, находящихся на прифронтовых территориях.