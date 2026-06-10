Nova Post планирует утроить свою сеть в Польше и открыть 300 новых пунктов до конца года

Компания Nova Post, входящая в украинскую группу NOVA, планирует войти в десятку крупнейших операторов польского рынка курьерской и экспресс-доставки (CEP). В течение 2026 года логистический оператор намерен открыть около 300 новых пунктов приема и выдачи посылок в Польше.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор Nova Post в Польше Якуб Карон в интервью Wiadomości Handlowe.

Это позволит почти утроить присутствие компании на польском рынке, где сейчас работают 122 точки.

"Восемьдесят процентов наших клиентов - это украинцы, преимущественно частные лица. То же касается и поставок - 90 процентов из них либо прибывают в Польшу из Украины, либо с другой стороны. Однако мы хотим расширить нашу целевую группу: сохранить всех клиентов, которых мы уже имеем, продолжать развивать услуги для украинской общины в Польше, а также охватить польских клиентов", - отметил он.

Основным направлением деятельности останутся трансграничные перевозки между Польшей и Украиной. Также компания намерена развивать сотрудничество с малым бизнесом.

"В Польше уже существует более 75 000 предприятий электронной коммерции, и они преуспевают на польском рынке, часто также и в Европе. Однако для многих из них Украина есть terra incognita. Мы хотим это изменить, быть не только транспортным партнером, но и консультантом для этих компаний", - пояснил гендиректор.

На сегодняшний день сеть Nova Post в Польше состоит из следующих объектов:

30 собственных отделений;

16 франчайзинговых отделений;

31 мини-отделение;

45 пунктов PUDO (пункты выдачи и отправки посылок).

"В планах на 2026 год открытие еще примерно 300 точек", – заявил Карон.

Новые объекты будут запускаться в основном в партнерстве с местным польским бизнесом. Развертывание собственной сети почтаматов в Польше не предполагается. В то же время компания работает над новой моделью филиалов.

"Мы хотим расширить функциональность пунктов PUDO, чтобы посылки можно было отправлять с нуля, подобно мини-отделениям - клиенту просто нужно принести товар, а затем получить полный сервис", - рассказал Карон.

О Nova Post

Nova Post Europe осуществляет логистические операции между странами Европейского Союза и Украиной, а также внутри Европы. Представительства компании открыты в 13 государствах: Польше, Литве, Чехии, Германии, Румынии, Молдове, Словакии, Эстонии, Латвии, Венгрии, Италии, Испании, Великобритании.

Европейская инфраструктура оператора включает свою курьерскую службу и более 35 500 точек сервиса, среди которых 93 являются собственными отделениями. Материнской компанией есть украинская "Новая Почта". Также в группу NOVA входят авиакомпания Supernova Airlines; финансовая компания NovaPay; IT-компания Nova Digital; международный оператор кросс-бординга Nova Global.

Ранее сообщалось, что Nova Post инвестирует более 6 млн чешских крон (около 246 760 евро) в развитие собственной логистической инфраструктуры в Чехии. На сегодняшний день сеть включает 22 отделения в 15 городах, более 6 500 партнерских точек выдачи.