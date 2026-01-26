Запланована подія 2

Металлургические компании и "Укрзализныця" пришли к согласию по ключевым условиям продажи лома: детали

ржавый вагон
Металлурги и "Укрзализныця" пришли к согласию по лому. / Freepik

Украинская металлургия и главный перевозчик страны "Укрзализныця" открывают новый этап сотрудничества. Стороны договорились об изменениях в продаже металлолома, которые позволят улучшить результаты аукционов железнодорожного оператора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию "РБК-Украина".

Почему старые правила не работают?

Ситуация на рынке выглядела парадоксально: железнодорожные склады завалены металлоломом, а металлургические заводы испытывают его острый дефицит. За 2025 год "Укрзализныця" смогла отгрузить лишь треть от проданного объема, при этом на ее площадках накопилось более 91,7 тысяч тонн готового к продаже ресурса.

Председатель правления компании Александр Перцовский откровенно признал наличие финансовых проблем и неэффективность предыдущих торгов: "Компания имеет существенные проблемы с финансовым дефицитом и нуждается в средствах. Те проходящие аукционы не дают желаемого результата".

Новая стратегия

Главное изменение касается условий логистики. Теперь 80% металлолома будут продавать с доставкой непосредственно покупателю (FCA), и только 20% оставят для самовывоза. Бизнес настаивает на четких графиках поставок, чтобы заводы получали металл вовремя.

Генеральный директор компании "Метинвест-Ресурс" Иван Ковалевский объяснил важность планирования: "Для нас важно планировать свое производство. К примеру, в конце января мы планируем на февраль, а объем более 2 тысяч тонн может отгружаться 90 дней… Чтобы эти 90 дней разбивались по графику 30, 30 и 30 дней".

Списанные вагоны: от тяжести к прибыли

Еще одна договоренность – продажа целых списанных вагонов. У железной дороги их тысячи, но нет мощностей для разрезания. "У нас много вагонов, которые мы не можем порезать, но хотим продавать на рынке", - отметил Перцовский.

Металлурги, в частности компания Interpipe, готовы взять эту работу на себя, перерабатывая до 200 вагонов в месяц. Главное требование бизнеса — честный вес, чтобы не платить за накопившиеся за десятилетия эксплуатации остатки угля или мусора.

Когда первые аукционы?

Первые аукционы по новым правилам должны пройти уже до 14 февраля. Рынок настроен положительно: на последних торгах в январе металлурги уже выкупили рекордные 77% всего выставленного лома. Теперь дело по железной дороге — ускорить бюрократические процедуры и обеспечить своевременные отгрузки.

Напомним, 31 декабря 2025 года в ряд овал решение о продлении режима лицензирования с нулевыми квотами на экспорт необработанной древесины, топливной древесины, а также лома черных металлов и меди будет действовать весь 2026 год. Это позволит сохранить стратегическое сырье в Украине и направить его на нужды внутренней переработки.

Автор:
Татьяна Ковальчук