Металургійні компанії та "Укрзалізниця" дійшли згоди по ключовим умовам продажу брухту: деталі

Українська металургія та головний перевізник країни "Укрзалізниця" відкривають новий етап співпраці. Сторони домовилися про зміни щодо продажу металобрухту, які дозволять покращити результати аукціонів залізничного оператора.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію "РБК-Україна".

Чому старі правила не працюють?

Ситуація на ринку виглядала парадоксально: залізничні склади завалені брухтом, а металургійні заводи відчувають його гострий дефіцит. За 2025 рік "Укрзалізниця" змогла відвантажити лише третину від проданого обсягу, при цьому на її майданчиках накопичилося понад 91,7 тисячі тонн готового до продажу ресурсу.

Голова правління компанії Олександр Перцовський відверто визнав наявність фінансових проблем і неефективність попередніх торгів: "Компанія має суттєві проблеми з фінансовим дефіцитом і потребує коштів. Ті аукціони, які проходять, не дають бажаного результату".

Нова стратегія

Головна зміна стосується умов логістики. Тепер 80% брухту продаватимуть із доставкою безпосередньо покупцеві (FCA), і лише 20% залишать для самовивозу. Бізнес наполягає на чітких графіках поставок, щоб заводи вчасно отримували метал.

Генеральний директор компанії "Метінвест-Ресурс" Іван Ковалевський пояснив важливість планування: "Для нас важливо планувати своє виробництво. Наприклад, в кінці січня ми плануємо на лютий, а обсяг більше 2 тисяч тонн може відвантажуватися 90 днів… Щоб ці 90 днів розбивалися по графіку 30, 30 і 30 днів".

Списані вагони: від тягаря до прибутку

Ще одна домовленість — продаж цілих списаних вагонів. У залізниці їх тисячі, але немає потужностей для розрізання. "У нас багато вагонів, які ми не можемо порізати, але хочемо продавати на ринку", — зазначив Перцовський.

Металурги, зокрема компанія "Interpipe", готові взяти цю роботу на себе, переробляючи до 200 вагонів на місяць. Головна вимога бізнесу — чесна вага, щоб не платити за залишки вугілля чи сміття, що накопичилися за десятиліття експлуатації.

Коли перші аукціони?

Перші аукціони за новими правилами мають відбутися вже до 14 лютого. Ринок налаштований позитивно: на останніх торгах у січні металурги вже викупили рекордні 77% всього виставленого брухту. Тепер справа за залізницею — пришвидшити бюрократичні процедури та забезпечити вчасні відвантаження.

Нагадаємо, 31 грудня 2025 року уряд увалив рішення про продовження режиму ліцензування з нульовими квотами на експорт необробленої деревини, паливної деревини, а також брухту чорних металів і міді діятиме увесь 2026 рік. Це дозволить зберегти стратегічну сировину в Україні та спрямувати її на потреби внутрішньої переробки.