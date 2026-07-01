Звільнення гендиректора "Укрпошти": Смілянський залишається на посаді попри рішення НБУ

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський попри вимогу Національного банку України відсторонити його протягом п’яти робочих днів через невідповідність вимогам щодо професійної придатності залишається на посаді.

Як повідомляє Delo.ua, про це Смілянський написав у Facebook.

"Офіційно повідомляємо, що генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства", - зауважив він.

Смілянський підкреслив, що АТ "Укрпошта" також працює у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків обстрілів та погодних умов.

"Щодо діяльності компанії чи її керівництва просимо довіряти виключно офіційним повідомленням АТ "Укрпошта".", - підсумував очільник компанії.

Нагадаємо, 23 червня НБУ офіційно визнав, що генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський "не відповідає вимогам щодо професійної придатності" та зобов’язав компанію відсторонити його протягом п’яти робочих днів, які спливають сьогодні, 1 липня.

Смілянський своєю чергою заявив, що планує захищати в судовому порядку свою репутацію, а рішення НБУ назвав особистою помстою очільника регулятора Андрія Пишного.

Глава НБУ Пишний та Смілянський конфліктують не перший рік, а останнім часом вже відкрито на публіці перейшли на особистості та взаємні звинувачення.

Конфлікт "Укрпошти" та НБУ

17 березня НБУ оштрафував "Укрпошту" на 255 тисяч гривень.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що штраф, накладений НБУ на "Укрпошту", є проявом тиску на компанію та може бути спробою вплинути на процес створення "Укрпошта Банку".

За його словами, претензії регулятора стосуються вимоги надавати НБУ порядок денний і протоколи засідань наглядової ради. В "Укрпошті" вважають, що такі вимоги виходять за межі принципів корпоративного управління та обмежують автономність наглядових органів.

Смілянський наголосив, що компанія виконала рішення регулятора та сплатила штраф у розмірі 250 тис. грн, однак планує оскаржувати його в судовому порядку. Він також заявив, що вимоги НБУ можуть створювати ризики для незалежності управління державними компаніями.

Після цього НБУ опублікував допис, де поставив під сумнів професійну компетентність директора "Укрпошти" після заяв компанії про наміри оскаржити накладений на неї штраф.

"Ви взагалі уявляєте, щоб у будь-якій країні регулятор публічно, базуючись виключно на своїй думці, а не на результаті юридичних та судових процедур, висловився щодо компетентності керівника тієї чи іншої установи? Ви як компетенцію міряли? По собі? Тобто в компетентності керівників банків, які мили кошти, займались міскодингом, були замазані в Енергоатомі, зараз по вуха в "ігорці" та в інших "гарних" справах, у НБУ питань не було, а до мене є? Є стійке враження, що дехто прогуляв лекції з теми презумпції невинуватості", - відповів на це Смілянський.

За його словами, НБУ трохи "втратив береги" і розуміння українського законодавства

Детальніше про багаторічну суперечку очільника "Укрпошти" Ігоря Смілянського і керівництва Національного банку щодо перспектив існування в Україні поштового банку, читайте в матеріалі Delo.ua.