Полторы тысячи судов-фантомов: способно ли комплексное давление парализовать нефтяные доходы Кремля

Силы обороны постоянно публикуют видео новых впечатлений, европейцы все смелее арестовывают корабли с российской нефтью. Теневой флот РФ под постоянными ударами, когда он уже окончится? Сколько теряет страна агрессор от военного давления и санкций? Delo.ua собрали оценки открытых проверенных данных и объяснений экспертов.

Сколько судов насчитывает "теневой флот" России

Россия продает нефть с помощью сотен кораблей. Оценки аналитиков Center for Strategic and International Studies "теневой флот" России насчитывает от 155 до 591 судна в зависимости от методики подсчета, тогда как исследовательница Chatham House Элизабет Бро оценивает его гораздо больше в 1200-1500 судов. Приблизительно такие же цифры дают и наши официальные лица. За данным Владимира Зеленского по итогам совещания с профильными ведомствами, общая численность теневого флота превышает 1500 судов. Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк приводит данные о диапазоне 800–1200 судов.

Точное количество судов "теневого флота" РФ сосчитать невозможно, ведь флот не имеет официальной регистрации, суда регулярно меняют флаги, владельцев и названия.

Операция "МоЛоЧКа" : количество пораженных судов растет, но масштабы потерь неизвестны

С 6 июля 2026 г. Силы беспилотных систем ВСУ проводят операцию "МоЛоЧКа" против судов, обеспечивающих работу российского теневого флота в Азовском и Черном морях. По данным командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди (Мадяра), количество пораженных судов возросло со 159 в середине июля до более чем 200 в конце месяца.

В то же время во всех официальных сообщениях идет речь именно об пораженных, а не уничтоженных судах. Украинская сторона пока не обнародовала данные о том, сколько из них были полностью выведены из эксплуатации или получили критические повреждения.

Как мероприятие противодействует теневому флоту

Запад все активнее усиливает контроль над судами российского теневого флота, однако пока речь идет преимущественно о проверках, задержаниях и санкционном давлении, а не о массовых конфискациях. Так, в марте 2026 года Великобритания объявила о намерении перехватывать такие суда в своих территориальных водах, а уже в июне в Ла-Манше был задержан танкер Smyrtos. В том же году бельгийские силовики задержали танкер Ethera в Северном море, а Франция сообщила о задержании не менее пяти танкеров, в том числе судна Tagor. В июле силы операции EUNAVFOR MED IRINI поднялись на борт танкера South Star в Средиземном море для проверки документов и флага.

Параллельно Запад усиливает санкционное давление на теневой флот. США сосредоточились преимущественно на судах, перевозящих венесуэльскую нефть, в рамках операции Southern Spear, захватив по меньшей мере десять судов с декабря 2025 года. В то же время, по данным Reuters, после введения очередного пакета санкций США и Великобритании по меньшей мере 65 танкеров теневого флота встали на якорь в разных регионах мира.

Что это значит на практике

Сравнение цифр показывает масштаб усилий и одновременно его пределы. 205 пораженных судов, о которых отчитывается Мадьяр по состоянию на конец июля, — это примерно треть от 673 судов в санкционном списке ЕС и менее четверти от нижней оценки Власюка в 800 судов. Даже если предположить, что часть пораженных танкеров выбыла из эксплуатации полностью (а официальных данных об этом нет, ведь речь идет только об "поражении"), это не критическая доля флота, насчитывающая по меньшей мере несколько сотен активных судов.

Задержания западными странами за 2026 год измеряются единицами — несколько танкеров на страну плюс не менее 10 захваченных США в Венесуэльском направлении. Это скорее точечные операции и демонстрация готовности действовать, чем системный вывод флота из строя. Показательно, что Reuters фиксировал эффект иного рода: после ужесточения санкций в январе 2026-го по меньшей мере 65 танкеров просто встали на якорь — то есть санкционное давление меняет логистику и экономику рейсов (простой, риски, стоимость страхования) более эффективно, чем физическое задержание судов.

В результате нынешняя стратегия давления на теневой флот состоит из нескольких элементов: украинских ударов по судам, проверок и задержаний со стороны западных государств, а также постепенного усиления санкций. Оценить эффективность каждого из них отдельно пока сложно. В то же время, их сочетание создает для России дополнительные логистические и финансовые затраты, хотя говорить о существенном сокращении масштабов работы теневого флота пока преждевременно.