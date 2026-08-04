Півтори тисячі суден-фантомів: чи здатний комплексний тиск паралізувати нафтові доходи Кремля

Сили оборони постійно публікують відео нових уражень, європейці все сміливіше арештовують кораблі з російською нафтою. Тіньовий флот РФ під постійними ударами, коли він вже закінчиться? Скільки втрачає країна агресор від від військового тиску та санкцій? Delo.ua зібрали оцінки відкриті перевірені дані та пояснення експертів.

Скільки суден налічує "тіньовий флот" Росії

Росія продає нафту за допомогою сотень кораблів. Оцінки аналітиків Center for Strategic and International Studies "тіньовий флот" Росії налічує від 155 до 591 судна залежно від методики підрахунку, тоді як дослідниця Chatham House Елізабет Бро оцінює його значно більше у 1200–1500 суден. Приблизно такі самі цифри дають і наші офіційні особи. За даними Володимира Зеленського за підсумками наради з профільними відомствами, загальна чисельність тіньового флоту перевищує 1500 суден.. Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наводить дані про діапазон 800–1200 суден.

Точну кількість суден "тіньового флоту" РФ порахувати неможливо, адже флот не має офіційної реєстрації, судна регулярно змінюють прапори, власників і назви.

Операція "МоЛоЧКа" : кількість уражених суден зростає, але масштаби втрат невідомі

Із 6 липня 2026 року Сили безпілотних систем ЗСУ проводять операцію "МоЛоЧКа" проти суден, які забезпечують роботу російського тіньового флоту в Азовському та Чорному морях. За даними командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді (Мадяра), кількість уражених суден зросла зі 159 у середині липня до понад 200 наприкінці місяця.

Водночас у всіх офіційних повідомленнях йдеться саме про уражені, а не знищені судна. Українська сторона поки не оприлюднювала даних про те, скільки з них були повністю виведені з експлуатації або отримали критичні пошкодження.

Як захід протидіє тіньовому флоту

Захід дедалі активніше посилює контроль над суднами російського тіньового флоту, однак поки що йдеться переважно про перевірки, затримання та санкційний тиск, а не про масові конфіскації. Так, у березні 2026 року Велика Британія оголосила про намір перехоплювати такі судна у своїх територіальних водах, а вже в червні в Ла-Манші було затримано танкер Smyrtos. Того ж року бельгійські силовики затримали танкер Ethera у Північному морі, а Франція повідомила про затримання щонайменше п'яти танкерів, зокрема судна Tagor. У липні сили операції EUNAVFOR MED IRINI піднялися на борт танкера South Star у Середземному морі для перевірки документів і прапора.

Паралельно Захід посилює санкційний тиск на тіньовий флот. США зосередилися переважно на суднах, що перевозять венесуельську нафту, у межах операції Southern Spear, захопивши щонайменше десять суден із грудня 2025 року. Водночас, за даними Reuters, після запровадження чергового пакета санкцій США та Великої Британії щонайменше 65 танкерів тіньового флоту стали на якір у різних регіонах світу.

Що це означає на практиці

Порівняння цифр показує масштаб зусиль і водночас його межі. 205 уражених суден, про які звітує Мадяр станом на кінець липня, — це приблизно третина від 673 суден у санкційному списку ЄС і менш ніж чверть від нижньої оцінки Власюка у 800 суден. Навіть якщо припустити, що частина уражених танкерів вибула з експлуатації повністю (а офіційних даних про це немає, адже йдеться лише про "ураження"), це не критична частка від флоту, що налічує щонайменше кілька сотень активних суден.

Затримання західними країнами за 2026 рік вимірюються одиницями — по кілька танкерів на країну плюс щонайменше 10 захоплених США у Венесуельському напрямку. Це радше точкові операції та демонстрація готовності діяти, ніж системне виведення флоту з ладу. Показово, що Reuters фіксував ефект іншого роду: після посилення санкцій у січні 2026-го щонайменше 65 танкерів просто стали на якір — тобто санкційний тиск змінює логістику й економіку рейсів (простій, ризики, вартість страхування) ефективніше, ніж фізичне затримання суден.

У підсумку нинішня стратегія тиску на тіньовий флот складається з кількох елементів: українських ударів по суднах, перевірок і затримань з боку західних держав, а також поступового посилення санкцій. Оцінити ефективність кожного з них окремо поки що складно. Водночас їхнє поєднання створює для Росії додаткові логістичні та фінансові витрати, хоча говорити про суттєве скорочення масштабів роботи тіньового флоту наразі передчасно.