Китай ввів експортні обмеження щодо американських компаній

Китай 22 червня оголосив про нові експортні обмеження для американських компаній у відповідь на те, що США цього місяця запровадили обмеження на кілька китайських компаній. Під удар потрапили оборонні виробники, розробники дронів і компанії, пов'язані зі стратегічною сировиною.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters

Зазначається, що Китай посилив торговельний тиск на США і оголосив нові обмеження для американських компаній. Міністерство комерції КНР внесло 10 компаній зі США до списку експортного контролю, а Міністерство фінансів заборонило державним замовникам купувати продукцію 46 американських компаній.

До списку експортного контролю потрапили Aveox, Red Cat Holdings, Teal Drones, IMSAR, Jaia Robotics, Ball Aerospace & Technologies, Oshkosh Defense, L3Harris Maritime Services, MP Materials і USA Rare Earth. Пекін пояснює рішення необхідністю захисту національної безпеки та виконання міжнародних зобов'язань, зокрема щодо нерозповсюдження.

Відтепер китайським експортерам заборонено постачати цим компаніям товари подвійного призначення. Обмеження також поширюється на організації та фізичних осіб з будь-якої країни або регіону: їм заборонено передавати цим компаніям товари подвійного призначення китайського походження. Поточні експортні операції мають бути негайно зупинені.

Окремо Китай заборонив державні закупівлі продукції 46 американських компаній. Серед них Lockheed Martin Corporation і Raytheon Missiles & Defense. Заборона набрала чинності з дати її запровадження.

Міністерство фінансів КНР уточнило, що обмеження не поширюється на компанії з американськими інвестиціями, які працюють у Китаї. Це означає, що Пекін формально б'є не по всьому американському бізнесу в країні, а по визначених виробниках і постачальниках, пов'язаних передусім з оборонною сферою та стратегічними технологіями.

У списках є компанії, пов'язані з дронами, оборонними системами, морськими сервісами, військовою технікою, рідкісноземельними металами та стратегічною сировиною. Саме ці сегменти є чутливими для сучасної промисловості, виробництва озброєнь і технологічних ланцюгів.

Обмеження навколо товарів подвійного призначення, дронів і рідкісноземельних матеріалів можуть впливати на ціни, строки постачання та доступність окремих технологій для оборонної промисловості союзників США, зокрема європейських країн – в перспективі це може негативно вплинути на постачання зброї в Україну.

Зауважимо, США після рекордної витрати своїх ракет в Ірані зіткнулися з дефіцитом вольфраму для їх виробництва. Монопольне становище у постачанні цього металу займає Китай.