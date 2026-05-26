Головний постачальник – Китай: США зіткнулися з дефіцитом вольфраму для виробництва зброї

США після рекордної витрати своїх ракет в Ірані зіткнулися з дефіцитом вольфраму для їх виробництва. Монопольне становище у постачанні цього металу займає Китай.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє NBC News.

Вольфрам використовується у винищувачах, бомбах та снарядах, ракетних системах, що робить його незамінним для оборонної промисловості. Однак у США з 2015 року не працюють вольфрамові рудники, і адміністрація президента США Дональда Трампа поставила собі завдання скоротити залежність від китайських поставок.

Взагалі у світі дуже мало великих вольфрамових копалень. Метал видобувають на сході Південної Кореї на копальні Сангдонг, що належить американській компанії. У березні він відновив роботу понад 30 років після закриття через конкуренцію з боку Китаю.

Вольфраму немає заміни, і дефіцит посилила війна США та Ізраїлю з Іраном. Відновлення запасів боєприпасів до довоєнного рівня може зайняти до чотирьох років, що буде критично важливим у разі конфлікту з Китаєм, заявив у своїй доповіді у квітні старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень Марк Кансіан.

Нестача озброєнь через дефіцит вольфраму зачіпає не лише США, а й їхніх союзників, таких як Японія та Південна Корея, Тайвань.

Завдяки державним субсидіям та послабленню регулювання Китай десятиліттями домінує у світовій вольфрамовій промисловості, виробляючи понад 80% світового запасу та використовуючи більше половини його. США одержують більшу частину вольфраму за рахунок переробки, а також сильно залежать від імпорту.

Минулого року на тлі торгової війни зі США Китай запровадив експортний контроль приблизно на дюжину рідкісноземельних та критично важливих мінералів, включаючи вольфрам, що призвело до різкого зростання цін до рекордних максимумів.

У зв'язку із цією ситуацією у США заговорили про відродження американської вольфрамової промисловості після багаторічного простою. Проте країна втратила спеціалістів.

"Немає жодних знань. Немає консультантів, до яких можна звернутися. Немає книг, на які можна послатися. Всі ці знання померли в 90-ті роки", - сказав генеральний директор компанії Almonty Industries Льюїс Блек.

За його словами, Китай не просто захопив частку ринку, "вони також забрали людський капітал".

Що стосується того, скільки часу знадобиться Заходу, щоб наздогнати китайську вольфрамову промисловість, Блек сказав: "Помітний прогрес настане через десятиліття. Цілком самодостатніми ви не станете менш як за 20 років. І, чесно кажучи, 20 років легко переростуть у 30".

Нагадаємо, уряд Китаю планує запровадити жорсткий контроль над видобутком певних стратегічних корисних копалин. Нові правила набудуть чинності з 15 червня 2026 року.