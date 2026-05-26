Главный поставщик – Китай: США столкнулись с дефицитом вольфрама для производства оружия

США после рекордного расходования своих ракет в Иране столкнулись с дефицитом вольфрама для их производства. Монопольное положение в снабжении этого металла занимает Китай.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает NBC News.

Вольфрам используется в истребителях, бомбах и снарядах, ракетных системах, что делает его незаменимым для оборонной промышленности. Однако в США с 2015 года не работают вольфрамовые рудники и администрация президента США Дональда Трампа поставила себе задачу сократить зависимость от китайских поставок.

Вообще в мире очень мало больших вольфрамовых рудников. Металл добывают на востоке Южной Кореи на руднике Сангдонг, принадлежащей американской компании. В марте он возобновил работу более 30 лет после закрытия из-за конкуренции со стороны Китая.

Вольфраму нет замены и дефицит усилила война США и Израиля с Ираном. Восстановление запасов боеприпасов до довоенного уровня может занять до четырех лет, что будет критически важным в случае конфликта с Китаем, заявил в своем докладе в апреле старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Нехватка вооружений из-за дефицита вольфрама затрагивает не только США, но и их союзников, таких как Япония и Южная Корея, Тайвань.

Благодаря государственным субсидиям и ослаблению регулирования Китай десятилетиями доминирует в мировой вольфрамовой промышленности, производя более 80% мирового запаса и используя более половины его. США получают большую часть вольфрама за счет переработки, а также сильно зависят от импорта.

В прошлом году на фоне торговой войны с США Китай ввел экспортный контроль примерно на дюжину редкоземельных и критически важных минералов, включая вольфрам, что привело к резкому росту цен до рекордных максимумов.

В связи с этой ситуацией в США заговорили о возрождении американской вольфрамовой промышленности после многолетнего простоя. Однако страна потеряла специалистов.

"Нет никаких знаний. Нет консультантов, к которым можно обратиться. Нет книг, на которые можно сослаться. Все эти знания умерли в 90-е годы", – сказал генеральный директор компании Almonty Industries Льюис Блэк.

По его словам, Китай не просто захватил долю рынка, "они тоже забрали человеческий капитал".

Что касается того, сколько времени понадобится Западу, чтобы догнать китайскую вольфрамовую промышленность, Блэк сказал: "Заметный прогресс наступит через десятилетие. Совершенно самодостаточным вы не станете менее чем за 20 лет. И, честно говоря, 20 лет легко перерастут в 30".

Напомним, правительство Китая планирует ввести жесткий контроль над добычей определенных стратегических полезных ископаемых. Новые правила вступят в силу с 15 июня 2026 года.