Китай вводит жесткий контроль над добычей полезных ископаемых для национальной безопасности

Правительство Китая планирует ввести жесткий контроль за добычей определенных стратегических полезных ископаемых.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

Главной целью этого шага является обеспечение безопасности поставок и защита ограниченных природных ресурсов страны. Новые правила вступят в силу с 15 июня 2026 года.

Согласно регламенту, опубликованному официальным информационным агентством "Синьхуа", Пекин получит полномочия регулировать общий объем добычи, ограничивать деятельность горнодобывающих предприятий, а также проводить проверки безопасности иностранных инвестиций в горнодобывающую промышленность, если они могут представлять угрозу национальной безопасности.

В сообщении правительства не уточняется, какие именно полезные ископаемые войдут в новый список ограничений.

Любая корректировка перечня стратегических минеральных ресурсов будет производиться на основе комплексной оценки.

В частности, будут учитываться такие факторы, как экономическое значение минералов, интересы национальной безопасности, текущие внутренние потребности страны и общая устойчивость цепи поставок.

Стоит отметить, что у Китая уже есть аналогичный опыт контроля в оборонной и технологической сферах.

В настоящее время страна применяет подобные ограничения на производство редкоземельных элементов, которые являются критически важными материалами для высокотехнологичного сектора.

Этот контроль реализуется путём установления ежегодных квот на производство для нескольких лицензируемых отечественных компаний.

Ранее Китай добавил семь редкоземельных металлов в свой список экспортного контроля. Пекин заявил, что устанавливает контроль, поскольку эти металлы используются в передовых технологиях и для создания мощных магнитов, а значит, считаются товарами двойного назначения, то есть материалами, имеющими как гражданское, так и военное применение.