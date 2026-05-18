Китай обязался ежегодно покупать агропродукцию США на $17 млрд: детали исторического соглашения

Соединенные Штаты Америки и Китай достигли договоренностей, согласно которым Пекин обязался покупать американскую сельскохозяйственную продукцию на сумму не менее 17 миллиардов долларов ежегодно до 2028 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

Кроме того, стороны создадут специальные торговые и инвестиционные советы. Соответствующее заявление американская сторона обнародовала по завершении масштабного саммита лидеров двух государств, проходившего в Пекине.

Информационный бюллетень Белого дома определяет создание этих двух советов как краеугольный камень исторического соглашения между президентом Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином.

Деятельность новых структур будет направлена на оптимизацию торговых процессов между двумя крупнейшими экономиками мира.

В то же время Министерство торговли Китая заявило о намерении обеих сторон принять ряд мер, включающих взаимное снижение пошлин на определенные категории товаров.

Китайская сторона воздерживается от детализации этого решения, отмечая, что межправительственные команды все еще согласовывают технические вопросы. В официальном прессрелизе Белого дома информация об изменении тарифов не упоминалась.

Политический контекст

В ходе саммита Си Цзиньпин предупредил Трампа о риске возникновения опасной ситуации в случае неправильного управления связями с Тайбэем, который Пекин стремится вернуть под свой контроль.

На фоне этого заявления планируемая продажа американского вооружения Тайваня на сумму 14 миллиардов долларов может стать серьезным испытанием для администрации США.

Несмотря на разногласия, лидер Китая назвал встречу исторической и заявил о начале новой эры в двусторонних отношениях.

Закрепление торгового перемирия

Достигнутые договоренности свидетельствуют о продолжении действия годового торгового перемирия, о котором лидеры договорились в Южной Корее прошлой осенью, хотя официально об этом не объявляли.

Аналитики рынка отмечают, что прямое принятие Белым домом китайской формулировки о стабильности помогает закрепить существующие экономические условия.

Эксперты Gavekal Dragonomics подчеркивают, что такая позиция Вашингтона знаменует уход от предыдущей риторики американских чиновников.

Ранее представители администрации США намекали на желание осуществить существенные структурные изменения в торговых отношениях с Китаем, в то время как текущие договоренности ориентированы на сохранение стабильности.

Напомним, после завершения саммита с главой КНР Си Цзиньпином Трамп заявил о готовности пересмотреть ограничительные меры в отношении китайских нефтяных компаний, закупающих сырье у Ирана.