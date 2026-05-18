Китай зобов'язався щорічно купувати агропродукцію США на $17 млрд: деталі історичної угоди

Сполучені Штати Америки та Китай досягли домовленостей, згідно з якими Пекін зобов'язався купувати американську сільськогосподарську продукцію на суму щонайменше 17 мільярдів доларів щорічно до 2028 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Окрім цього, сторони створять спеціальні торговельні та інвестиційні ради. Відповідну заяву американська сторона оприлюднила після завершення масштабного саміту лідерів двох держав, що проходив у Пекіні.

Інформаційний бюлетень Білого дому визначає створення цих двох рад як наріжний камінь історичної угоди між президентом Дональдом Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Діяльність нових структур буде спрямована на оптимізацію торговельних процесів між двома найбільшими економіками світу.

Водночас Міністерство торгівлі Китаю заявило про намір обох сторін вжити низку заходів, які включають взаємне зниження мит на певні категорії товарів.

Наразі китайська сторона утримується від деталізації цього рішення, зазначаючи, що міжурядові команди все ще узгоджують технічні питання. У офіційному пресрелізі Білого дому інформація про зміну тарифів не згадувалася.

Політичний контекст

Під час саміту Сі Цзіньпін попередив Трампа про ризик виникнення небезпечної ситуації у разі неправильного управління зв'язками з Тайбеєм, який Пекін прагне повернути під свій контроль.

На тлі цієї заяви запланований продаж американського озброєння Тайваню на суму 14 мільярдів доларів може стати серйозним випробуванням для адміністрації США.

Попри розбіжності, лідер Китаю назвав зустріч історичною та заявив про початок нової ери у двосторонніх відносинах.

Закріплення торговельного перемир'я

Досягнуті домовленості свідчать про продовження дії річного торговельного перемир'я, про яке лідери домовилися в Південній Кореї минулої осені, хоча офіційно про це не оголошували.

Аналітики ринку зазначають, що пряме прийняття Білим домом китайського формулювання про стабільність допомагає закріпити чинні економічні умови.

Експерти Gavekal Dragonomics підкреслюють, що така позиція Вашингтона знаменує собою відхід від попередньої риторики американських урядовців.

Раніше представники адміністрації США натякали на бажання здійснити суттєві структурні зміни у торговельних відносинах з Китаєм, тоді як поточні домовленості орієнтовані на збереження стабільності.

Нагадаємо, після завершення саміту з головою КНР Сі Цзіньпіном Трамп заявив про готовність переглянути обмежувальні заходи щодо китайських нафтових компаній, які закуповують сировину в Ірану.