Китай использует редкоземельные металлы как оружие против США: в каких отраслях их применяют

По мере роста геополитической и торговой напряженности между США и Китаем Пекин в начале этого месяца добавил семь редкоземельных металлов в свой список экспортного контроля. Больше всего Соединенные Штаты импортируют из КНР иттрия и лютеция.

Об этом пишет Вloomberg.

КНР контролирует не только добычу редкоземельных металлов, но и большинство мировых перерабатывающих мощностей. Между тем, по данным консалтинговой компании Project Blue, у США практически нет таких мощностей.

Пекин заявил, что устанавливает контроль, поскольку эти металлы используются в передовых технологиях и для создания мощных магнитов, а значит, считаются товарами двойного назначения, то есть материалами, имеющими как гражданское, так и военное применение.

"Эти продукты и элементы оказывают непосредственное влияние на развитие ключевых технологий и вспомогательных отраслей на других крупных рынках. Это улучшает рычаги влияния Китая на любых переговорах", — сказал Дэвид Мерриман, директор по исследованиям Project Blue.

В каких отраслях используют редкоземельные металлы?

Вот некоторые из основных областей применения семи металлов (из 17 входящих в общепринятый список редкоземельных элементов), которые теперь включены в список ограничений Пекина.

Тербий

Этот мягкий серебристый металл можно найти в лампочках, а также обеспечивает яркие цвета на экранах смартфонов. Он придает температурную стойкость магнитам, используемым в самолетах, подводных лодках и ракетах. Это один из наиболее труднодоступных элементов, поскольку он составляет менее 1% от общего содержания редкоземельных металлов в большинстве месторождений.

Китай экспортирует до 85% своего тербия в Японию, а в Южную Корею и США около 5%.

Итрий

Итрий используется для лечения рака печени, а также в производстве лазеров для стоматологических и медицинских операций. Он также повышает прочность сплавов, а его стойкость к теплу и ударам делает его идеальным для высокотемпературных сверхпроводников. Около 93% импорта соединений иттрия в США экспортировало Китай и США .

Диспрозий

Диспрозий устойчив к высоким температурам, диспрозии в основном используются в сплавах для магнитов, используемых в двигателях или генераторах. Он особенно важен для перехода к чистой энергии, поскольку магниты используются в ветряных турбинах и электромобилях. Также он используется в стержнях управления ядерными реакторами, поскольку легко поглощает нейтроны.

Китай поставляет более половины своей диспрозии в Японию и около десятой части в Южную Корею, а в США всего 0,1%.

Годолиний

Гадалоний входит в состав инъекции и красителя для прохождения МРТ, что улучшает видимость органов тела во время медицинской визуализации. Добавление небольших количеств минерала может улучшить устойчивость к высоким температурам и окислению магнитов и электронных компонентов. Его способность поглощать нейтроны также позволяет использовать его в качестве компонента активной зоны ядерных реакторов.

Лютеций

Это жесткий и плотный металл, в отличие от большинства других элементов. Лютеций используется как химический катализатор в нефтеперерабатывающих заводах. США покупают у КНР почти весь экспорт этого металла.

Самарий

Сплавы самария и кобальта включены в список критически важных металлов США, подлежащих потенциальному хранению. Когда-то его можно было встретить в наушниках, сейчас он используется в супермагнитах, используемых в турбинах и автомобилях, а также имеет более широкое применение в обороне, поскольку он может оставаться магнитным при более высоких температурах. Самарий используется в оптических лазерах и ядерных реакторах.

Скандий

Учитывая его низкую плотность и высокую температуру плавления этот металл используется для изготовления деталей истребителей. Его радиоактивные свойства также делают его идеальным как трассер при переработке нефти или в подземных трубопроводах для обнаружения утечек. Бейсбольные биты и велосипедные рамы могут содержать скандии.

В настоящее время США получает 14% от экспорта Китая, если брать скандий и иттрий вместе взятые. В то время как Япония является самым большим покупателем. У ЕС в настоящее время также нет производства скандия.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе будут продолжаться переговоры между Украиной и США по соглашению о полезных ископаемых. По словам президента, переговоры в Вашингтоне на прошлой неделе между украинской и американской стороной прошли успешно.