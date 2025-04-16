Китай використовує рідкісноземельні метали як зброю проти США: в яких галузях їх застосовують

У міру зростання геополітичної та торгової напруженості між США та Китаєм Пекін на початку цього місяця додав сім рідкісноземельних металів до свого списку експортного контролю. Найбільше Сполучені Штати імпортують з КНР ітрію та лютецію.

Про це пише Вloomberg.

КНР контролює не лише видобуток рідкісноземельних металів, а й переважну більшість світових переробних потужностей. Тим часом, за даними консалтингової компанії Project Blue, у США практично немає таких потужностей.

Пекін заявив, що встановлює контроль, оскільки ці метали використовуються у передових технологіях і для створення потужних магнітів, а отже, вважаються товарами подвійного призначення, тобто матеріалами, що мають як цивільне, так і військове застосування.

"Ці продукти та елементи безпосередньо впливають на розвиток ключових технологій та допоміжних галузей на інших великих ринках. Це покращує важелі впливу Китаю на будь-яких переговорах ", — сказав Девід Мерріман, директор з досліджень Project Blue.

В яких галузях використовують рідкісноземельні метали?

Ось деякі з основних областей застосування семи металів (з 17, що входять до загальноприйнятого списку рідкісноземельних елементів), які тепер включені до списку обмежень Пекіна.

Тербій

Цей м'який сріблястий метал можна знайти в лампочках, а також він забезпечує яскраві кольори на екранах смартфонів. Він додає температурну стійкість магнітам, що використовуються в літаках, підводних човнах та ракетах. Це один із найбільш важкодоступних елементів, оскільки він становить менше 1% від загального вмісту рідкісноземельних металів у більшості родовищ.

Китай експортує до 85% свого тербію до Японії, а у Південну Корею та США — близько 5%.

Ітрій

Іттрій використовується для лікування раку печінки, а також у виробництві лазерів для стоматологічних та медичних операцій. Він також підвищує міцність сплавів, а його стійкість до тепла та ударів робить його ідеальним для високотемпературних надпровідників. Близько 93% імпорту сполук ітрію до США експортував Китай.

Диспрозій

Диспрозій стійкий до високих температур, диспрозій в основному використовується у сплавах для магнітів, що використовуються у двигунах або генераторах. Він особливо важливий для переходу до чистої енергії, оскільки магніти використовуються у вітряних турбінах та електромобілях. Також він використовується в стрижнях управління ядерними реакторами, оскільки він легко поглинає нейтрони.

Китай постачає більше половини свого диспрозію до Японії і близько десятої частини до Південної Кореї, а до США всього 0,1%.

Гадоліній

Гадалоній входить у склад ін'єкцій барвника для проходження МРТ, що покращує видимість органів тіла під час медичної візуалізації. Додавання невеликих кількостей мінералу може покращити стійкість до високих температур та окислення магнітів та електронних компонентів. Його здатність поглинати нейтрони також дозволяє використовувати його як компонент активної зони ядерних реакторів.

Лютецій

Це твердий і щільний метал, на відміну більшості інших елементів. Лютецій використовується як хімічний каталізатор у нафтопереробних заводах. США купують в КНР майже весь експорт цього металу.

Самарій

Сплави самарію та кобальту включені до списку критично важливих металів США, що підлягають потенційному зберіганню. Колись його можна було зустріти в навушниках, зараз він використовується в супермагнітах, що використовуються в турбінах та автомобілях, а також має ширше застосування в обороні, оскільки він може залишатися магнітним за більш високих температур. Самарій також використовується в оптичних лазерах та ядерних реакторах.

Скандій

Враховуючи його низьку щільність і високу температуру плавлення, цей метал використовується для виготовлення деталей винищувачів. Його радіоактивні властивості також роблять його ідеальним як трасер при переробці нафти або в підземних трубопроводах для виявлення витоків. Бейсбольні біти та велосипедні рами можуть містити скандій.

В даний час США отримує 14% від експорту Китаю, якщо брати скандій та ітрій разом узяті. У той час як Японія є найбільшим покупцем. У ЄС в даний час також немає виробництва скандію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня триватимуть перемовини між Україною та США щодо угоди про корисні копалини. За словами президента, переговори у Вашингтоні минулого тижня між українською та американською стороною пройшли успішно.