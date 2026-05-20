Китай запроваджує жорсткий контроль над видобутком корисних копалин для національної безпеки

Китай обмежить діяльність гірничодобувних компаній / Depositphotos

Уряд Китаю планує запровадити жорсткий контроль над видобутком певних стратегічних корисних копалин. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Головною метою цього кроку є забезпечення безпеки поставок та захист обмежених природних ресурсів країни. Нові правила набудуть чинності з 15 червня 2026 року. 

Відповідно до регламенту, опублікованого офіційним інформаційним агентством "Сіньхуа", Пекін отримає повноваження регулювати загальний обсяг видобутку, обмежувати діяльність гірничодобувних підприємств, а також проводити перевірки безпеки іноземних інвестицій у гірничодобувну промисловість, якщо вони можуть становити загрозу для національної безпеки.

Наразі у повідомленні уряду не уточнюється, які саме корисні копалини увійдуть до нового списку обмежень.

Будь-яке коригування переліку стратегічних мінеральних ресурсів здійснюватиметься на основі комплексної оцінки.

Зокрема, братимуться до уваги такі фактори, як економічне значення мінералів, інтереси національної безпеки, поточні внутрішні потреби країни та загальна стійкість ланцюга поставок.

Варто зазначити, що Китай уже має аналогічний досвід контролю в оборонній та технологічній сферах.

Наразі країна застосовує подібні обмеження до виробництва рідкісноземельних елементів, які є критично важливими матеріалами для високотехнологічного сектору.

Цей контроль реалізується шляхом встановлення щорічних квот на виробництво для кількох ліцензованих вітчизняних компаній.

Раніше Китай додав сім рідкісноземельних металів до свого списку експортного контролю. Пекін заявив, що встановлює контроль, оскільки ці метали використовуються у передових технологіях і для створення потужних магнітів, а отже, вважаються товарами подвійного призначення, тобто матеріалами, що мають як цивільне, так і військове застосування.

Автор:
Тетяна Бесараб