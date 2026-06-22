Китай ввел экспортные ограничения в отношении американских компаний

Китай 22 июня объявил о новых экспортных ограничениях для американских компаний в ответ на то, что США в этом месяце ввели ограничения на несколько китайских компаний. Под удар попали оборонительные производители, разработчики дронов и компании, связанные со стратегическим сырьем.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Китай усилил торговое давление на США и объявил новые ограничения для американских компаний. Министерство коммерции КНР внесло 10 компаний из США в список экспортного контроля, а Министерство финансов запретило государственным заказчикам покупать продукцию 46 американских компаний.

В список экспортного контроля попали Aveox, Red Cat Holdings, Teal Drones, IMSAR, Jaia Robotics, Ball Aerospace & Technologies, Oshkosh Defense, L3 Harris Maritime Services, MP Materials и USA Rare Earth. Пекин объясняет решение необходимостью защиты национальной безопасности и выполнения международных обязательств, в частности, относительно нераспространения.

Теперь китайским экспортерам запрещено поставлять этим компаниям товары двойного назначения. Ограничения также распространяются на организации и физические лица из любой страны или региона: им запрещено передавать этим компаниям товары двойного назначения китайского происхождения. Текущие экспортные операции должны быть немедленно остановлены.

Отдельно Китай запретил государственные закупки продукции 46 американских компаний. Среди них Lockheed Martin Corporation и Raytheon Missiles & Defense. Запрет вступил в силу с даты его введения.

Министерство финансов КНР уточнило, что ограничение не распространяется на компании с американскими инвестициями, работающими в Китае. Это означает, что Пекин формально бьет не по всему американскому бизнесу в стране, а по определенным производителям и поставщикам, прежде всего связанным с оборонной сферой и стратегическими технологиями.

В списках есть компании, связанные с дронами, оборонными системами, морскими сервисами, военной техникой, редкоземельными металлами и стратегическим сырьем. Именно эти сегменты чувствительны для современной промышленности, производства вооружений и технологических цепей.

Ограничения вокруг товаров двойного назначения, дронов и редкоземельных материалов могут влиять на цены, сроки поставки и доступность отдельных технологий для оборонной промышленности союзников США, в частности европейских стран – это может негативно повлиять на поставки оружия в Украину.

Заметим, что США после рекордного расходования своих ракет в Иране столкнулись с дефицитом вольфрама для их производства. Монопольное положение в снабжении этого металла занимает Китай.