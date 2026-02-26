2200 грн від "Укренерго": Ощадбанк попередив про шахрайську схему

У месенджерах шириться чергова хвиля шахрайства. Зловмисники обіцяють 2200 грн компенсації нібито від Ощадбанку та “Укренерго”.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Як працює схема

У фінустанові розповіли, що українцям надсилають посилання на підроблений сайт (фішинг).

Потім зловмисники просять ввести номер картки, термін дії та CVV-код.

Але замість отримання грошей, шахраї списують всі кошти з рахунку.

Як вберегтися

В Ощадбанку наголошують, що не нараховують компенсації через месенджери.

Українців закликають ніколи не вводити конфіденційні дані картки (CVV, термін дії, коди з SMS) на сторонніх сайтах.

У випадку, якщо ви отримали таке повідомлення:

не переходьте за посиланнями;

не вводьте жодних даних.

Якщо ви вже ввели дані:

негайно заблокуйте картку через додаток «Мобільний Ощад» або за телефоном гарячої лінії: 0 800 210 800.

Нагадаємо, кількість шахрайства з платіжними картками зменшилася на 2 тис. операцій (або на 1%) – до 270 тис. операцій. На один мільйон видаткових операцій із платіжними картками припадає 31 шахрайська операція.