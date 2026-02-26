- Категория
2200 грн от "Укрэнерго": Ощадбанк предупредил о мошеннической схеме
В мессенджерах распространяется очередная волна мошенничества. Злоумышленники обещают 2200 грн компенсации якобы от Ощадбанка и "Укрэнерго".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба Ощадбанка.
Как работает схема
В финучреждении рассказали, что украинцам присылают ссылку на поддельный сайт (фишинг).
Затем злоумышленники просят ввести номер карты, срок действия и CVV-код.
Но вместо получения денег мошенники списывают все средства со счета.
Как уберечься
В Ощадбанке отмечают, что не начисляют компенсацию из-за мессенджеров.
Украинцев призывают никогда не вводить конфиденциальные данные карты (CVV, срок действия, коды SMS) на сторонних сайтах.
В случае, если вы получили следующее сообщение:
- не переходите по ссылкам;
- не вводите никаких данных.
Если вы уже ввели данные:
- немедленно заблокируйте карту через приложение «Мобильный Ощад» или по телефону горячей линии: 0 800 210 800.
Напомним, количество мошенничества с платежными карточками уменьшилось на 2 тыс. операций (или на 1%) – до 270 тыс. сделок. На один миллион расходных операций с платежными картами приходится 31 мошенническая операция.