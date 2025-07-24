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Ощадбанк ініціював новий арбітраж проти Росії через втрату активів на окупованому півдні та сході України

банк
Ощадбанк ініціював новий арбітраж проти Росії

Ощадбанк офіційно повідомив Російську Федерацію про виникнення нового міжнародного спору у зв’язку з втратою майна та зупиненням діяльності на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Ощадбанку".

Це стало першим кроком до чергового арбітражного процесу проти РФ за угодою між Україною та Росією про захист інвестицій.

У повідомленні, яке 24 липня 2025 року банк направив за посередництва юридичних радників, наголошено на низці серйозних порушень міжнародного права та зобов’язань рф, включно з ігноруванням гарантій безпеки українських інвестицій.

Якщо Росія протягом шести місяців не компенсує збитки, Ощадбанк передасть справу на розгляд міжнародного арбітражного суду. Це вже другий позов банку до РФ: у першому спорі, що стосувався втрати активів у Криму, арбітраж ухвалив рішення на користь Ощадбанку на суму 1,1 мільярда доларів США.

"Ми не очікуємо, що країна-агресор добровільно відшкодує завдані нею значні збитки. Ми готові до боротьби для захисту наших прав і отримання компенсації за втрачені нами інвестиції. Сьогодні було зроблено важливий крок у новій справі Ощадбанку проти Росії", — заявив заступник голови правління Ощадбанку Арсен Мілютін.

Банк утримується від додаткових коментарів, але наголошує: всі юридичні механізми для отримання компенсації будуть задіяні.

Зауважимо, Апеляційний суд Парижа 1 липня 2025 року залишив у силі рішення Арбітражного трибуналу щодо компенсації Ощадбанку втрат, завданих анексією Криму, та зобов’язав Росію додатково сплатити 300 тисяч євро судових витрат.

Перед цим, ще в 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку – стягнути з РФ збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму.

Автор:
Тетяна Гойденко