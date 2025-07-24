Ощадбанк ініціював новий арбітраж проти Росії через втрату активів на окупованому півдні та сході України

Ощадбанк офіційно повідомив Російську Федерацію про виникнення нового міжнародного спору у зв’язку з втратою майна та зупиненням діяльності на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Ощадбанку".

Це стало першим кроком до чергового арбітражного процесу проти РФ за угодою між Україною та Росією про захист інвестицій.

У повідомленні, яке 24 липня 2025 року банк направив за посередництва юридичних радників, наголошено на низці серйозних порушень міжнародного права та зобов’язань рф, включно з ігноруванням гарантій безпеки українських інвестицій.

Якщо Росія протягом шести місяців не компенсує збитки, Ощадбанк передасть справу на розгляд міжнародного арбітражного суду. Це вже другий позов банку до РФ: у першому спорі, що стосувався втрати активів у Криму, арбітраж ухвалив рішення на користь Ощадбанку на суму 1,1 мільярда доларів США.

"Ми не очікуємо, що країна-агресор добровільно відшкодує завдані нею значні збитки. Ми готові до боротьби для захисту наших прав і отримання компенсації за втрачені нами інвестиції. Сьогодні було зроблено важливий крок у новій справі Ощадбанку проти Росії", — заявив заступник голови правління Ощадбанку Арсен Мілютін.

Банк утримується від додаткових коментарів, але наголошує: всі юридичні механізми для отримання компенсації будуть задіяні.

Зауважимо, Апеляційний суд Парижа 1 липня 2025 року залишив у силі рішення Арбітражного трибуналу щодо компенсації Ощадбанку втрат, завданих анексією Криму, та зобов’язав Росію додатково сплатити 300 тисяч євро судових витрат.

Перед цим, ще в 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку – стягнути з РФ збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму.