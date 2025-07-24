Ощадбанк инициировал новый арбитраж против России из-за потери активов на оккупированном юге и востоке Украины

Ощадбанк официально уведомил Российскую Федерацию о возникновении нового международного спора в связи с потерей имущества и остановкой деятельности на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Ощадбанка.

Это стало первым шагом в очередной арбитражный процесс против РФ по соглашению между Украиной и Россией о защите инвестиций.

В сообщении, которое 24 июля 2025 года банк направил при посредничестве юридических советников, отмечено ряд серьезных нарушений международного права и обязательств РФ, включая игнорирование гарантий безопасности украинских инвестиций.

Если Россия в течение шести месяцев не компенсирует убытки, Ощадбанк передаст дело по рассмотрению международного арбитражного суда. Это уже второй иск банка в РФ: в первом споре, касающемся потере активов в Крыму, арбитраж принял решение в пользу Ощадбанке в размере 1,1 миллиарда долларов США.

"Мы не ожидаем, что страна-агрессор добровольно возместит нанесенный ею значительный ущерб. Мы готовы к борьбе для защиты наших прав и получения компенсации за утраченные нами инвестиции. Сегодня был сделан важный шаг по новому делу Сбербанка против России", — заявил заместитель председателя правления Ощадбанка Арсен Милютин.

Банк воздерживается от дополнительных комментариев, но подчеркивает, что все юридические механизмы для получения компенсации будут задействованы.

Заметим, Апелляционный суд Парижа 1 июля 2025 года оставил в силе решение Арбитражного трибунала по компенсации Ощадбанку потерь, причиненных аннексией Крыма, и обязал Россию дополнительно оплатить 300 тысяч евро судебных издержек.

До этого, еще в 2018 году Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка – взыскать с РФ убытки, понесенные банком вследствие аннексии Крыма.