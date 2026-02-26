В прошлом году Ощадбанк удвоил прибыль и заработал рекордные 16,1 млрд грн

Ощадбанк завершил 2025 год с рекордной в истории чистой прибылью в 16,1 млрд грн, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года. Прибыль до налогообложения превысила 19 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Ощадбанка.

Основным драйвером роста явилось активное кредитование реального сектора экономики. В течение года банк продемонстрировал двузначные темпы прироста во всех ключевых сегментах: розничный портфель вырос до 26,7 млрд грн (+26%), финансирование микро-, малого и среднего бизнеса – до 30,2 млрд грн (+16%), корпоративного сектора – до 71,3 млрд грн (+12%).

Процентные доходы от кредитования увеличились на 23% и превысили 20 млрд. грн. Чистый процентный доход вырос на 28% – до 31,1 млрд грн, а общий операционный доход – на 25%, до 38,8 млрд грн.

Обязательства банка составляют 467,7 млрд грн, при этом подавляющую часть формируют средства клиентов. За год они выросли на 68,5 млрд. грн. (+18%), что свидетельствует о высоком уровне доверия к учреждению.

Большой вклад в финансовый результат обеспечила также системная работа с проблемной задолженностью. В частности, банк реализовал один из крупнейших на рынке кейсов урегулирования NPL – проект с ТРЦ Gulliver.

Как отметил председатель правления Ощадбанк Юрий Кацион, полученные результаты подтверждают, что государственный банк может оставаться финансово устойчивым и одновременно поддерживать экономику страны во время войны, обеспечивая доступ бизнеса и граждан к финансовым услугам даже в условиях энергетического кризиса и вблизи линии фронта.

Доля ОВГЗ в активах банка в течение года сократилась с 45% до 38%, что свидетельствует о постепенном смещении фокуса в сторону кредитования экономики. В то же время, инвестиции в государственные ценные бумаги остаются важным инструментом поддержки макрофинансовой стабильности и финансирования оборонных и социальных расходов.

По состоянию на 1 января 2026 г. активы Ощадбанк составляли 515 млрд грн, кредитный портфель — 128,2 млрд грн. Банк остается лидером кредитования юридических лиц с долей рынка около 14% и обслуживает около 6 млн активных клиентов.

Полученный финансовый результат формирует ресурс для дальнейшего расширения кредитной поддержки экономики в 2026 году, прежде всего, в сферах энергетики, оборонно-промышленного комплекса, восстановления инфраструктуры и развития малого и среднего бизнеса.

Кроме Ощадбанка, самыми прибыльными банками в прошлом году стали ПриватБанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк (monobank) и Укрэксимбанк, а наиболее убыточными – ПИН и Кристалл Банк.