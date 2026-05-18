ШІ в iPhone отримає доступ до галереї користувачів: Apple готує оновлення

Компанія Apple готує масштабне оновлення для фірмової клавіатури в майбутніх операційних системах iOS 27 та iPadOS 27. Розробники збираються інтегрувати туди інтелектуальну систему, яка автоматично створюватиме персоналізовані емодзі на основі фотографій користувача.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Нова функція отримала назву Suggested Genmoji. Це зробить використання штучного інтелекту в повсякденному спілкуванні простішим, хоча нововведення вже викликає питання у експертів з кібербезпеки через конфіденційність даних.

Як працюватиме оновлена система

Інструмент Genmoji вперше з'явився в iOS 18.2 як частина пакета Apple Intelligence, але вимагав від користувачів вручну писати текстові запити для створення смайликів. Щоб зробити функцію популярною, в iOS 27 її роботу повністю автоматизують:

Аналіз фото з галереї: нейромережа аналізуватиме популярні вирази обличчя користувача з його приватних знімків і створюватиме на їхній основі унікальну графіку.

Передбачення контексту: коли ви почнете друкувати текст у месенджері, клавіатура сама запропонує створити ШІ-смайлик із вашим обличчям, який підходить під настрій розмови.

Швидкі реакції: персоналізовані аватарки можна буде використовувати замість стандартних значків для Tapback-реакцій на повідомлення.

Питання безпеки та можливість відключення

Ідея того, що алгоритми постійно скануватимуть галерею знімків та кожне набране на екрані слово, викликає тривогу. Поки невідомо, чи відбуватиметься аналіз виключно на самому iPhone (On-Device), чи дані відправлятимуться на хмару.

Проте в Apple передбачили варіант для тих, хто не хоче ділитися контентом із ШІ — функцію підказок можна буде повністю вимкнути в налаштуваннях телефона. Офіційно роботу системи та заходи захисту конфіденційності Apple презентує у червні на конференції WWDC 2026.

Нагадаємо, OpenAI може подати до суду на Apple через інтеграцію ChatGPT в iPhone. Творці ChatGPT незадоволені фінансовими результатами співпраці та обмеженою інтеграцією їхнього сервісу в iOS, тоді як Apple вже веде переговори про додавання конкуруючих моделей ШІ від Google та Anthropic.