ИИ в iPhone получит доступ к галерее пользователей: Apple готовит обновление

Apple готовит масштабное обновление для фирменной клавиатуры в будущих операционных системах iOS 27 и iPadOS 27. Разработчики собираются интегрировать туда интеллектуальную систему, которая автоматически создает персонализированные эмодзы на основе фотографий пользователя.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Новая функция получила название Suggested Genmoji. Это сделает использование искусственного интеллекта в повседневном общении более простым, хотя нововведение уже вызывает вопросы у экспертов по кибербезопасности из-за конфиденциальности данных.

Как будет работать обновленная система

Инструмент Genmoji впервые появился в iOS 18.2 как часть пакета Apple Intelligence, но потребовал от пользователей вручную писать текстовые запросы для создания смайликов. Чтобы сделать функцию популярной, в iOS 27 ее работу полностью автоматизируют:

Анализ фото из галереи: нейросеть будет анализировать популярные выражения лица пользователя из его частных снимков и создавать на их основе уникальную графику.

Предсказание контекста: когда вы начнете печатать текст в мессенджере, клавиатура сама предложит создать ИИ-смайлик с лицом, подходящим под настроение разговора.

Быстрые реакции: персонализированные аватарки можно использовать вместо стандартных значков для Tapback-реакций на сообщения.

Вопросы безопасности и возможность отключения

Идея того, что алгоритмы будут постоянно сканировать галерею снимков и каждое набранное на экране слово, вызывает тревогу. Пока неизвестно, будет ли проходить анализ исключительно на самом iPhone (On-Device), будут ли данные отправляться на облако.

Однако в Apple предусмотрели вариант для тех, кто не хочет делиться контентом с ИИ – функцию подсказок можно будет полностью выключить в настройках телефона. Официально работу системы и меры защиты конфиденциальности Apple представит в июне на конференции WWDC 2026.

Напомним, OpenAI может подать в суд на Apple из-за интеграции ChatGPT в iPhone. Создатели ChatGPT недовольны финансовыми результатами сотрудничества и ограниченной интеграцией их сервиса в iOS, тогда как Apple уже ведет переговоры о добавлении конкурирующих моделей ИИ от Google и Anthropic.