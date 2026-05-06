Apple виплатить 250 млн доларів компенсацій через справу про ШІ-функцій iPhone 15 і 16

Apple виплатить 250 млн доларів компенсацій / Unsplash

Apple погодилася виплатити 250 млн доларів для врегулювання колективного позову в США, у якому компанію звинувачували в неправдивій рекламі функцій штучного інтелекту в iPhone. Йдеться про маркетинг Apple Intelligence та заявлені можливості Siri, які, за твердженням позивачів, не були доступні на момент продажу пристроїв.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ВВС.

Угода була подана до федерального суду Каліфорнії. Apple не визнала порушень, однак погодилася на компенсацію для уникнення подальшого судового процесу. Виплати стосуватимуться користувачів iPhone 15 та iPhone 16, які придбали пристрої в період з червня 2024 року по березень 2025 року.

Розмір індивідуальних виплат становитиме від 25 до 95 доларів залежно від умов участі в позові. Загальний обсяг компенсацій оцінюється в 250 млн доларів.

Позивачі стверджували, що маркетинг Apple був частиною стратегії конкуренції з іншими технологічними компаніями, які активно розвивають генеративний штучний інтелект, зокрема OpenAI та Anthropic.

Основні претензії до Apple у справі:

  • реклама функцій штучного інтелекту Apple Intelligence, які були недоступні на момент запуску
  • обіцянка суттєво оновленої версії голосового помічника Siri
  • просування iPhone 16 як пристрою з розширеними AI-можливостями, які не були реалізовані
  • твердження про "проривні інновації", що не відповідали фактичному функціоналу

Apple заявила, що справа стосувалася окремих заявлених функцій у межах ширшого запуску Apple Intelligence, і наголосила, що компанія зосереджується на розвитку продуктів, а не на судових спорах.

Справу вважають одним із перших великих юридичних прецедентів у США, пов’язаних із маркетингом генеративного штучного інтелекту у споживчій електроніці.

Зауважимо, фахівці з кібербезпеки Google, Lookout та iVerify виявили інструмент DarkSword, який націлений на пристрої з iOS 18 і може становити загрозу приблизно для чверті користувачів, які досі не оновили систему.

Автор:
Тетяна Гойденко