Apple відкладає впровадження ШІ-функцій Intelligence в iOS 18

Apple Inc. оголосила про відкладення запуску майбутніх функцій штучного інтелекту Apple Intelligence у своїй новій операційній системі для iPhone та iPad.

Про це пише Вloomberg.

Замість планованого впровадження під час початкового запуску iOS 18 та iPadOS 18 у вересні, компанія вирішила відтермінувати впровадження до жовтня, щоб мати більше часу для усунення можливих помилок.

Таким чином, перші моделі iPhone 16, які надійдуть споживачам цього року, можуть не мати нових функцій штучного інтелекту і вимагатимуть оновлення програмного забезпечення через кілька тижнів після випуску.

За даними джерел, обізнаних з питанням, Apple планує почати розгортання Apple Intelligence для клієнтів у рамках оновлень програмного забезпечення, які плануються до жовтня. Це означає, що функції штучного інтелекту з'являться через кілька тижнів після початкового випуску iOS 18 та iPadOS 18.

Однак, видання пише, що для розробників програмного забезпечення Apple Intelligence стане доступним для раннього тестування вже цього тижня через бета-версії iOS 18.1 та iPadOS 18.1. Це рішення є нетиповим, оскільки Apple зазвичай не випускає попередній перегляд наступних оновлень до моменту публічного випуску початкової версії нового покоління програмного забезпечення.

Щоб забезпечити безперебійний запуск своєї великої ставки на штучний інтелект для споживачів, Apple потребує підтримки розробників для допомоги у вирішенні проблем та тестуванні функцій у ширшому масштабі. Занепокоєння щодо стабільності функцій Apple Intelligence частково змусило компанію відкласти запуск.

Функції Apple Intelligence

Apple Intelligence включатиме низку функцій, таких як визначення пріоритетів ключових сповіщень, підсумки веб-сторінок та голосових нотаток, інструменти для покращення написання, оновлену Siri та інтеграцію з OpenAI's ChatGPT.

Однак навіть при запуску з iOS 18.1 та iPadOS 18.1 деякі функції будуть відсутні, включаючи значущі зміни в Siri, такі як використання даних на пристрої для допомоги в запитах та надання контексту для відповідей.

Apple планує повністю впровадити свій набір функцій Apple Intelligence через кілька оновлень iOS 18 до кінця 2024 року та протягом першої половини 2025 року. Окрім iPhone та iPad, Apple Intelligence також вийде на комп'ютери Mac з власними чіпами Apple у складі macOS Sequoia та розробляється для Vision Pro, хоча випуск для цього пристрою планується пізніше.

Додамо, що iOS 18 від Apple запропонує клієнтам нову функцію безпеки, яка дозволить користувачам блокувати вбудовані додатки, такі як пошта, повідомлення, фото, Safari та інші.

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