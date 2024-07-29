Apple откладывает внедрение функций ИИ Intelligence в iOS 18

Apple Inc. объявила об отложении запуска будущих функций искусственного интеллекта Apple Intelligence в своей новой операционной системе для iPhone и iPad.

Об этом пишет Вloomberg.

Вместо планируемого внедрения при начальном запуске iOS 18 и iPadOS 18 в сентябре компания решила отсрочить внедрение до октября, чтобы иметь больше времени для устранения возможных ошибок.

Таким образом, первые модели iPhone 16, которые поступят потребителям в этом году, могут не обладать новыми функциями искусственного интеллекта и потребуют обновления программного обеспечения через несколько недель после выпуска.

По данным источников, осведомленных с вопросом, Apple планирует начать развертывание Apple Intelligence для клиентов в рамках планируемых обновлений программного обеспечения до октября. Это означает, что функции искусственного интеллекта появятся несколько недель спустя после начального выпуска iOS 18 и iPadOS 18.

Однако, издание пишет, что для разработчиков программного обеспечения Apple Intelligence станет доступным для раннего тестирования уже на этой неделе из-за бета-версий iOS 18.1 и iPadOS 18.1. Это решение нетипичное, поскольку Apple обычно не выпускает предварительный просмотр последующих обновлений до момента публичного выпуска начальной версии нового поколения программного обеспечения.

Чтобы обеспечить бесперебойный запуск своей большой ставки на искусственный интеллект для потребителей, Apple нуждается в поддержке разработчиков для решения проблем и тестирования функций в более широком масштабе. Беспокойство по поводу стабильности функций Apple Intelligence частично заставило компанию отложить запуск.

Функции Apple Intelligence

Apple Intelligence будет включать ряд функций, таких как определение приоритетов ключевых уведомлений, итоги веб-страниц и голосовых заметок, инструменты для улучшения написания, обновленную Siri и интеграцию с OpenAI's ChatGPT.

Однако даже при запуске с iOS 18.1 и iPadOS 18.1 некоторые функции будут отсутствовать, включая значительные изменения в Siri, такие как использование данных на устройствах для помощи в запросах и предоставление контекста для ответов.

Apple планирует полностью внедрить свой набор функций Apple Intelligence через несколько обновлений iOS 18 до конца 2024 г. и в течение первой половины 2025 года. Кроме iPhone и iPad, Apple Intelligence также выйдет на компьютеры Mac с собственными чипами Apple в составе macOS Sequoia и разрабатывается для Vision Pro, хотя выпуск для этого устройства планируется позже.

Добавим, что iOS 18 от Apple предложит клиентам новую функцию безопасности, которая позволит пользователям блокировать встроенные приложения, такие как почта, сообщения, фотографии, Safari и другие.

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