Apple выплатит 250 млн долларов компенсаций за дело о ИИ-функциях iPhone 15 и 16
Apple согласилась выплатить 250 млн. долларов для урегулирования коллективного иска в США, в котором компанию обвиняли в ложной рекламе функций искусственного интеллекта в iPhone. Речь идет о маркетинге Apple Intelligence и заявленных возможностях Siri, которые, по утверждению истцов, не были доступны на момент продажи устройств.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на BBC.
Соглашение было подано в федеральный суд Калифорнии. Apple не признала нарушений, однако согласилась на компенсацию во избежание дальнейшего судебного процесса. Выплаты будут касаться пользователей iPhone 15 и iPhone 16, которые приобрели устройства в период с июня 2024 по март 2025 года.
Размер индивидуальных выплат будет составлять от 25 до 95 долларов в зависимости от условий участия в иске. Общий объем компенсаций оценивается в 250 млн. долларов.
Истцы утверждали, что маркетинг Apple является частью стратегии конкуренции с другими технологическими компаниями, активно развивающими генеративный искусственный интеллект, в частности OpenAI и Anthropic.
Основные претензии к Apple по делу:
- реклама функций искусственного интеллекта Apple Intelligence, которые были недоступны на момент запуска
- обещание существенно обновленной версии голосового помощника Siri
- продвижение iPhone 16 как устройства с расширенными AI-возможностями, которые не были реализованы
- утверждения о "прорывных инновациях", не соответствовавших фактическому функционалу
Apple заявила, что дело касалось отдельных заявленных функций в рамках более широкого запуска Apple Intelligence, и отметила, что компания сосредотачивается на развитии продуктов, а не на судебных спорах.
Дело считается одним из первых крупных юридических прецедентов в США, связанных с маркетингом генеративного искусственного интеллекта в потребительской электронике.
