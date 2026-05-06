Apple выплатит 250 млн долларов компенсаций за дело о ИИ-функциях iPhone 15 и 16

Apple согласилась выплатить 250 млн. долларов для урегулирования коллективного иска в США, в котором компанию обвиняли в ложной рекламе функций искусственного интеллекта в iPhone. Речь идет о маркетинге Apple Intelligence и заявленных возможностях Siri, которые, по утверждению истцов, не были доступны на момент продажи устройств.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на BBC.

Соглашение было подано в федеральный суд Калифорнии. Apple не признала нарушений, однако согласилась на компенсацию во избежание дальнейшего судебного процесса. Выплаты будут касаться пользователей iPhone 15 и iPhone 16, которые приобрели устройства в период с июня 2024 по март 2025 года.

Размер индивидуальных выплат будет составлять от 25 до 95 долларов в зависимости от условий участия в иске. Общий объем компенсаций оценивается в 250 млн. долларов.

Истцы утверждали, что маркетинг Apple является частью стратегии конкуренции с другими технологическими компаниями, активно развивающими генеративный искусственный интеллект, в частности OpenAI и Anthropic.

Основные претензии к Apple по делу:

реклама функций искусственного интеллекта Apple Intelligence , которые были недоступны на момент запуска

обещание существенно обновленной версии голосового помощника Siri

продвижение iPhone 16 как устройства с расширенными AI-возможностями, которые не были реализованы

утверждения о "прорывных инновациях", не соответствовавших фактическому функционалу

Apple заявила, что дело касалось отдельных заявленных функций в рамках более широкого запуска Apple Intelligence, и отметила, что компания сосредотачивается на развитии продуктов, а не на судебных спорах.

Дело считается одним из первых крупных юридических прецедентов в США, связанных с маркетингом генеративного искусственного интеллекта в потребительской электронике.

Заметим, специалисты по кибербезопасности Google, Lookout и iVerify обнаружили инструмент DarkSword, который нацелен на устройства с iOS 18 и может представлять угрозу примерно четверти пользователей, которые до сих пор не обновили систему.