Meta переводить тисячі працівників на ШІ-проєкти перед хвилею звільнень

Технологічний гігант Meta Platforms розгортає масштабну реструктуризацію компанії. Згідно з внутрішньою запискою керівництва, 7 000 працівників отримають нові ролі, пов'язані з розвитком штучного інтелекту, тоді як уже цього тижня у компанії відбудеться велика хвиля скорочень штату.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Як зазначила директорка з персоналу Meta Джанель Гейл, співробітників переведуть у новостворені підрозділи, які фокусуватимуться на AI-продуктах, додатках та автономних ШІ-агентах. Компанія скоротить кількість управлінських рівнів, щоб зробити команди меншими та гнучкішими.

Чому компанія змінює стратегію

Генеральний директор компанії Марк Цукерберг визначив штучний інтелект головним пріоритетом для Meta. Компанія витрачає сотні мільярдів доларів на закупівлю обладнання та розвиток великих мовних моделей, щоб успішно конкурувати з Google та OpenAI.

Створення нових AI-підрозділів покликане оптимізувати внутрішні процеси. Зокрема, інженерів закликають активно використовувати ШІ-помічників для написання коду, а сам Цукерберг навіть розробляє цифрову ШІ-копію самого себе для комунікації з підлеглими.

Кого торкнуться скорочення

Паралельно з кадровими перестановками Meta готується звільнити близько 10% свого персоналу. Повідомлення про звільнення почнуть надходити вже в середу. Керівництво компанії заздалегідь попросило співробітників із Північної Америки цього дня працювати з дому.

За словами Джанель Гейл, масштабні звільнення є вимушеним кроком для підвищення ефективності бізнесу та спробою "компенсувати" колосальні інвестиції, які Meta зараз спрямовує на інфраструктуру штучного інтелекту.

Нагадаємо, Meta запускає режим інкогніто для приватних розмов із ШІ у WhatsApp. Нова опція Incognito Chat дозволить приховати особисті запити користувачів, які дедалі частіше діляться з нейромережами конфіденційною та чутливою інформацією.