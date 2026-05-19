Meta переводит тысячи работников на ИИ-проекты перед волной увольнений

Технологический гигант Meta Platforms разворачивает масштабную реструктуризацию компании. Согласно внутренней записке руководства, 7 000 работников получат новые роли, связанные с развитием искусственного интеллекта, в то время как уже на этой неделе в компании произойдет большая волна сокращений штата.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Как отметила директор по персоналу Meta Джанель Гейл, сотрудников переведут во вновь подразделения, которые будут фокусироваться на AI-продуктах, приложениях и автономных ИИ-агентах. Компания сократит количество управленческих уровней, чтобы сделать команды меньше и гибче.

Почему компания меняет стратегию

Генеральный директор компании Марк Цукерберг определил искусственный интеллект главным приоритетом Meta. Компания тратит сотни миллиардов долларов на закупку оборудования и развитие больших языковых моделей, чтобы успешно конкурировать с Google и OpenAI.

Создание новых AI-подразделений призвано оптимизировать внутренние процессы. В частности, инженеры призывают активно использовать ИИ-помощников для написания кода, а сам Цукерберг даже разрабатывает цифровую ИИ-копию самого себя для коммуникации с подчиненными.

Кого коснутся сокращения

Параллельно с кадровыми перестановками Meta готовится уволить около 10% своего персонала. Сообщения об увольнении начнут поступать уже в среду. Руководство компании заранее попросило сотрудников из Северной Америки в этот день работать из дома.

По словам Джанель Гейл, масштабные увольнения являются вынужденным шагом для повышения эффективности бизнеса и попыткой "компенсировать" колоссальные инвестиции, которые Meta сейчас направляет на инфраструктуру искусственного интеллекта.

Напомним, Meta запускает режим инкогнито для приватных разговоров с ИИ в WhatsApp. Новая опция Incognito Chat позволит скрыть личные запросы пользователей, которые чаще делятся с нейросетями конфиденциальной и чувствительной информацией.