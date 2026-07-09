Удары СБУ по теневому флоту становятся новым козырем Украины – эксперт

Удары морских дронов СБУ Sea Baby по теневому флоту рф дают Украине новые козыри в международных переговорах. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что россия теперь пылает не только на земле, но и в море. "Против танкера теневого флота Blue, находившегося под санкциями ЕС и других стран, Служба ввела свои, более эффективные санкции. На борт их доставили морские дроны Sea Baby. СБУ под руководством Евгения Хмары переводит Украину в проактивную позицию. Подобные операции формируют новую логику войны. Ее формируют дроны Службы. Наземные, каждую ночь долетающие до НПЗ, и "морские", бьющие по теневому флоту. И эта связка будет и дальше приближать украинский мир", – отмечает Черненко.

Политолог считает, что эта операция СБУ открывает для Украины новое направление экономического давления на россию. "Теневой флот стал одним из ключевых инструментов выживания российской экономики после введения масштабных западных ограничений. Теперь для кремля больше не существует абсолютно безопасных элементов энергетической инфраструктуры. Любой сегмент цепи от производства до экспорта, от НПЗ до теневого флота, может стать целью Службы. Именно так работает стратегия экономического истощения", – акцентирует внимание экс-нардеп.

"Как говорит Дональд Трамп, удары по российским НПЗ приближают мир. Что же Служба нашла еще один способ его приблизить. Подобные операции становятся сильным аргументом в диалоге Украины с партнерами. В международной политике значения имеют не только дипломатические заявления, но и реальные возможности государства изменять ситуацию на поле боя. Когда Украина демонстрирует способность системно влиять на источники финансирования российской войны, ее аргументы становятся более убедительными", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что утром 8 июля морской дрон Службы безопасности Украины Sea Baby поразил танкер Blue, входящий в состав теневого флота рф. Sea Baby нанес удар по кормовой части танкера, в результате которого последний получил серьезные повреждения. Против морского дрона СБУ пыталась работать вражеская авиация, но безрезультатно.