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Продажі пального на АЗС зросли за рік, але в серпні просіли: які регіони в лідерах
У серпні українські АЗС реалізували 724 млн л пального. Це на 4% більше, ніж у серпні 2025 року, але на 4% менше, ніж у липні.
Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.
Загалом за січень–серпень продажі становили 5,4 млрд л — на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Де продажі зросли
Найбільший приріст у серпні зафіксували на заході України — 223 млн л. Продажі там збільшилися на 7% за рік, а за вісім місяців — на 10%.
У Київській області реалізація зросла на 4%, до 150 млн л. Водночас порівняно з липнем продажі скоротилися на 3%.
На Дніпропетровщині продажі за рік збільшилися на 1%, до 451 млн л за вісім місяців, а в серпні проти липня зменшилися на 4%.
Найбільший відсотковий приріст серед областей у серпні показала Кіровоградщина — 16%, до 18 млн л. За вісім місяців там продажі зросли на 17%.
Також у річному вимірі продажі збільшилися в наступних регіонах:
- Івано-Франківській області на 11%, до 23 млн л;
- Львівській — на 12%, до 63 млн л;
- Полтавській — на 10%, до 35 млн л.
Де продажі впали
На сході реалізація за місяць зменшилася на 6%, до 37 млн л. На півдні показник залишився на рівні 77 млн л.
Найбільше падіння зафіксували на Донеччині — на 67%, до 1 млн л. У Сумській області продажі зменшилися на 9%, до 13 млн л, у Запорізькій — на 13%, до 11 млн л.
Водночас за вісім місяців продажі на Сумщині зросли на 7%, а в Запорізькій області зменшилися на 1%.
За даними Консалтингової групи "А-95", у серпні надходження пального на ринок зменшилися на 11% у річному вимірі — до майже 870 тис. т:
- бензину надійшло 182 тис. т (-11%);
- дизпального — 602 тис. т (-9%);
- LPG — 86 тис. т (-23%).
Зниження продажів у серпні порівняно з попереднім місяцем аналітики пов'язують зі стабілізацією після високих обсягів реалізації у другій половині липня.
Нагадаємо, у серпні дизпальне в Україну імпортували 164 компанії. Це максимум майже за два роки: на 30 компаній більше, ніж у липні, і на 20 більше, ніж у серпні 2025 року. Водночас 76% поставок припало на 10 найбільших гравців ринку.