Антимонопольный комитет Украины принял пять решений по нарушению конкурентного законодательства. Общая сумма штрафов для компаний и предпринимателей превысила 35,5 млн. грн. Речь идет о согласованных действиях участников государственных закупок, тендеров на ремонтные работы и земельных аукционов.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

Как сообщили в АМКУ, нарушения касались антиконкурентных согласованных действий, направленных на искажение результатов торгов, тендеров и аукционов. В частности, Комитет выявил случаи координации поведения участников государственных закупок и земельных торгов.

Какие компании получили самые большие штрафы

Наибольший штраф - 14,56 млн грн - наложен на ООО "Ясные звезды" и ООО "Подольское зерноперерабатывающее предприятие". По данным АМКУ, компании согласовывали действия по участию в 23 аукционах по продаже прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения в 2022 году.

В ходе расследования Комитет установил, что общества действовали не самостоятельно, а координировали свое поведение с целью устранения конкуренции. Общая сумма штрафов для них составила 14561321 грн.

Еще 12,4 млн грн штрафов получили ООО "ТОРСТРОЙ-3" и ООО "КИЕВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ". Дело касалось тендера ГП "Одесский морской торговый порт" на капитальный ремонт и термомодернизацию здания административно-производственного комплекса.

Ожидаемая стоимость закупки, проведенной в 2024 году, составила 18 млн грн по НДС. По результатам расследования АМКУ установил обстоятельства, свидетельствовавшие о совместном и скоординированном поведении компаний во время участия в торгах. Общая сумма штрафов – 12 407 528 грн.

Заговоры на закупках "Центрэнерго"

Два решения АМКУ касались закупок для предприятий энергетической отрасли.

В частности, ООО "НБС ТЕХНОЛОГИЯ" и ООО "АЛЬЯНС ГРУПП ФКР" признали участниками семи нарушений, связанных с тендерами на ремонт и техническое обслуживание оборудования. Закупки производили Змиевская тепловая электрическая станция ПАО "Центрэнерго" и ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в 2025 году.

Общая ожидаемая стоимость закупок составила 32,4 млн. грн. По выводам Комитета компании согласовывали поведение, чтобы устранить конкуренцию между собой. За эти нарушения на них наложили штрафы на 4659804 грн.

Другое дело касалось закупки специальной рабочей одежды для ПАО "Центрэнерго". В торгах с ожидаемой стоимостью 10,8 млн грн в 2025 году участвовали ООО "Защита ЛТД" и ФЛП Кваша А.Г.

АМКУ установил факты совместной и скоординированной подготовки участников к торгам. Общая сумма штрафов для них составила 1450693 грн.

Нарушения во время земельных аукционов

Еще одно решение касалось четырех электронных аукционов по продаже прав аренды земельных участков. В 2022 году их проводил Окнянский поссовет Подольского района Одесской области через систему "Prozorro.Продажи".

АМКУ признал антиконкурентными согласованными действиями поведение ЧП "Майер-Дельфс-Агро" и ФЛП Плавницкого А.А.

В ходе расследования Комитет установил обстоятельства, свидетельствовавшие о совместной подготовке к аукционам, общность хозяйственных интересов и родственные связи между участниками. По мнению АМКУ, эти факты в совокупности подтверждали координацию действий с целью устранения конкуренции.

Общая сумма штрафов составила 2493846 грн.

Какие последствия угрожают компаниям за сговоры на тендерах

В АМКУ напомнили, что в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках" заказчик должен отказать участнику в участии в процедуре закупки, если за последние три года его привлекали к ответственности за антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения результатов торгов.

Следовательно, последствия таких нарушений не ограничиваются финансовыми санкциями. Компании, привлеченные к ответственности за сговоры на торгах, также могут упустить возможность участвовать в публичных закупках в течение определенного законом периода.

Напомним, ранее сообщалось, что АМКУ оштрафовал производителя диетической добавки более чем на 1,6 млн грн за обманчивую рекламу. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Ананта Медикеар Украина" на 1660972 грн за распространение обманчивой информации о свойствах диетической добавки "Лив-Кер".