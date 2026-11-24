Правительство приняло решение, чтобы снизить перебои с водоснабжением и канализацией в крупных городах после российских ударов. Местные власти должны подготовить графики погрузки на сети и схемы подвоза воды.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, правительство реагирует на изменение тактики российского террора: оккупанты бьют по системам жизнеобеспечения городов. Корецкий рассказал, что Кабмин принял несколько решений, часть которых не раскрывают из соображений безопасности.

Что приняло правительство

Премьер-министр отметил, что цель - там, где это возможно, минимизировать перебои с водоснабжением и водоотводом, прежде всего, на критически важных социальных объектах.

Местные власти вместе с водоканалами должны подготовить графики сбросов промышленных предприятий и работы государственных и коммунальных заведений, чтобы уменьшить нагрузку на канализацию в пиковые часы. Больницы и другие критические объекты должны работать непрерывно.

При серьезных разрушениях людей должны оперативно информировать, а для временных ограничений нужно заранее подготовить схемы подвоза питьевой и технической воды.

Корецкий добавил, что правительство также поручило ускорить установку резервного питания на критических элементах систем и обеспечить их дополнительным оборудованием и спецтехникой.

Все области и Киев должны отчитаться о подготовке, координировать работу Мининфраструктуры.

Напомним, во время массированной атаки 20 ноября россияне повредили объекты "Киевводоканала". По предварительным данным, погибли три работника предприятия, еще около 15 человек получили ранения. После этого около трех суток в некоторых районах столицы отсутствовало водоснабжение.