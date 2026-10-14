От партнерства до суда: Apple обвинила OpenAI в похищении дизайна и тайн iPhone

Компании Apple и OpenAI в среду, 14 октября, встретились в федеральном суде Калифорнии по делу о вероятном похищении разработчиком искусственного интеллекта коммерческих тайн производителя iPhone.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Это первое открытое слушание между бывшими партнерами, которые только два года назад объявили об интеграции ChatGPT в операционную систему iPhone. С тех пор сотни бывших сотрудников Apple перешли к OpenAI, разрабатывающей собственное персональное устройство с искусственным интеллектом.

В 2025 году создатель ChatGPT приобрел за 6,4 миллиарда долларов аппаратный стартап "io", основанный бывшим главным дизайнером Apple сэром Джонни Айвом. Сам Айв, покинувший корпорацию в 2019 году, в иске не фигурирует.

Суть обвинений и взаимные ходатайства

Apple утверждает, что OpenAI и двое ее бывших сотрудников, в том числе нынешний руководитель аппаратного подразделения стартапа Танг Тан, похитили конфиденциальные данные, включая дизайн продуктов и коммерческую информацию о технологических процессах производства. Производитель iPhone также направил официальные юридические предупреждения десяткам других своих бывших специалистов, работающих в настоящее время в OpenAI.

Со своей стороны OpenAI отвергает обвинения, называя иск попыткой помешать переходу специалистов и заявляя о законности кадровых практик.

В ходе слушаний под председательством старшего федерального судьи Эдварда Дж. Давилы стороны заявили встречные требования:

Apple требует наложить судебный запрет на доступ и использование коммерческих тайн компанией OpenAI, а также запретить уничтожать или скрывать доказательства;

OpenAI добивается полного отклонения судебного иска;

накануне суд частично удовлетворил требование Apple по ускоренной передаче части доказательств со стороны OpenAI и организации допросов бывших сотрудников.

Разрыв партнерства и борьба на рынке устройств

Судебный конфликт с техногигантом стоимостью 4,9 триллиона долларов происходит на фоне подготовки OpenAI к возможному выходу на биржу уже в следующем году, в то время как стартап переживает волну проверок безопасности из-за инцидентов со взломами продуктов. В то же время, выход OpenAI в сегмент потребительской электроники обострил соперничество с Apple, которая в этом году заключила партнерство с Google для работы собственных функций ИИ.

Сама Apple столкнулась с задержками при развертывании обновленного голосового ассистента Siri, который вышел в бета-версии только в прошлом месяце и остается недоступным в ЕС из-за регуляторных требований.

Напомним, ранее сообщалось о намерениях OpenAI подать судебный иск против Apple из-за недовольства интеграцией ChatGPT в продукты компании. В стартапе считают, что партнерство с производителем iPhone не дало ожидаемого эффекта для роста подписок и продвижения бренда.