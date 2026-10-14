Від партнерства до суду: Apple звинуватила OpenAI у викраденні дизайну та таємниць iPhone

Компанії Apple та OpenAI у середу, 14 жовтня, зустрілися у федеральному суді Каліфорнії у справі про ймовірне викрадення розробником штучного інтелекту комерційних таємниць виробника iPhone.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Це перше відкрите слухання у процесі між колишніми партнерами, які лише два роки тому оголосили про інтеграцію ChatGPT в операційну систему iPhone. Відтоді сотні колишніх працівників Apple перейшли до OpenAI, яка наразі розробляє власний персональний пристрій зі штучним інтелектом.

У 2025 році творець ChatGPT придбав за 6,4 мільярда доларів апаратний стартап "io", заснований колишнім головним дизайнером Apple сером Джоні Айвом. Сам Айв, який залишив корпорацію у 2019 році, у позові не фігурує.

Суть звинувачень та взаємні клопотання

Apple стверджує, що OpenAI та двоє її колишніх співробітників, зокрема нинішній керівник апаратного підрозділу стартапу Танг Тан, викрали конфіденційні дані, включно з дизайном продуктів та комерційною інформацією про технологічні процеси виробництва. Виробник iPhone також направив офіційні юридичні попередження десяткам інших своїх колишніх фахівців, які наразі працюють в OpenAI.

Зі свого боку OpenAI відкидає звинувачення, називаючи позов спробою завадити переходу фахівців і заявляючи про законність кадрових практик.

Під час слухань під головуванням старшого федерального судді Едварда Дж. Давіли сторони заявили зустрічні вимоги:

Apple вимагає накласти судову заборону на доступ і використання її комерційних таємниць компанією OpenAI, а також заборонити знищувати чи приховувати докази;

OpenAI домагається повного відхилення судового позову;

напередодні суд частково задовольнив вимогу Apple щодо прискореної передачі частини доказів з боку OpenAI та організації допитів колишніх співробітників.

Розрив партнерства та боротьба на ринку пристроїв

Судовий конфлікт із техногігантом вартістю 4,9 трильйона доларів відбувається на тлі підготовки OpenAI до можливого виходу на біржу вже наступного року, тоді як стартап переживає хвилю перевірок безпеки через інциденти зі зламами продуктів. Водночас вихід OpenAI у сегмент споживчої електроніки загострив суперництво з Apple, яка цього року уклала партнерство з Google для роботи власних функцій ШІ.

Сама Apple зіткнулася із затримками під час розгортання оновленого голосового асистента Siri, який вийшов у бета-версії лише минулого місяця та залишається недоступним у ЄС через регуляторні вимоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про наміри OpenAI подати судовий позов проти Apple через незадоволення інтеграцією ChatGPT у продукти компанії. У стартапі вважають, що партнерство з виробником iPhone не дало очікуваного ефекту для зростання підписок і просування бренду.