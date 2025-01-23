Дело Пашинского: одна из компаний просила вернуть ей залог, "подставляя" экс-нардепа под возвращение в СИЗО

Мелитопольский завод автотракторных запчастей просил суд вернуть ему внесенный залог в сумме 43 миллионов гривен, внесенный почти год назад за бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинског, которому инкриминируют завладение 97 тысячами тонн арестованных нефтепродуктов опального беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Как сообщает издание "Главком", предприятие уже неоднократно просило Высший антикоррупционный суд уменьшить размер залога для Пашинского, рассчитывая вернуть свои деньги, "поскольку планирует развивать производство и инвестировать средства в закупку нового оборудования", что должно увеличить выпуск продукции оборонного назначения.

Завод, который был релоцирован с оккупированной Россией территории в Ужгород, также отмечает, что в результате пожара в августе 2024 года понес убытки на сумму около 30 миллионов гривен, поскольку тогда было повреждено и уничтожено производственное оборудование, запасы инструментов и сырья.

Напомним, что общая сумма внесенного за Пашинского залога составила 272,5 миллиона гривен. Ее совокупно внесли шесть оборонных компаний: "Украинская бронетехника" (62,5 миллиона), "Радионикс" (60 миллионов), упомянутый МЗАЗ (43 миллиона), "Термал Вижн Текнолоджис (40 миллионов), "Умо Украина" (35 миллионов) и "Системный электронный экспорт" (32 миллиона гривен).

Как отмечает издание со ссылкой на совладельца самого МЗАЗа Анатолия Кузьмина, финансовую помощь для возобновления производства ему предоставила близкая к Пашинскому "Украинская бронетехника", и именно руководство именно этой компании в дальнейшем и попросило Кузьмина "скинуться" на залог для экс-нардепа от имени завода.

Впрочем, в той же беседе Кузьмин впоследствии поправил себя и добавил, что на него вышел представитель Национальной ассоциации оборонной промышленности, "замолвивший словцо" за Пашинского по поводу залога.

В официальном же ответе на запрос журналистов директор завода Дмитрий Бардин заявил, что залог за Пашинского предприятие внесло "по собственной инициативе", а самого экс-депутата охарактеризовал как человека, который "отстаивает интересы украинских производителей вооружения и военной техники".

В начале октября 2024 года ВАКС уменьшил размер залога Пашинскому с 272,5 до 211,9 миллиона гривен, однако через месяц Апелляционная палата ВАКС отменила это решение. Отдельно суд отреагировал на попытки Мелитопольского завода автотракторных запчастей забрать 43 миллиона гривен из общей суммы залога.

"Нанесение ущерба в результате пожара на предприятии не может быть основанием для уменьшения размера залога подозреваемому, а может быть основанием для обращения за возвратом суммы залога, в случае возврата которого подозреваемый будет считаться таким, к которому применено содержание под стражей и который будет немедленно заключен под стражу до момента внесения полной суммы залога", — указал суд.

Таким образом, если релоцированный завод и дальше будет настаивать на возвращении своей части залога, Пашинский рискует снова оказаться под арестом в СИЗО, пока за него снова кто-то не внесет достаточной суммы.

В чем суть дела Пашинского

Напомним, что в феврале 2024 года НАБУ объявили подозрение Пашинскому, его бизнес-партнеру Сергею Тищенко и четырем их сообщникам в незаконном присвоении нефтепродуктов, которые были конфискованы у Курченко — олигарха времен Виктора Януковича, который в 2014 году, как и сам тогдашний президент, сбежал в Россию.

Тогда государство конфисковало почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов у структур Курченко, но через политическое лобби Пашинского эти нефтепродукты были переданы для реализации профильному госпредприятию "Укртранснефтепродукт". В то время это госпредприятие возглавляли люди, подконтрольные бизнес-партнеру экс-депутата.

По версии следствия, по указанию фигурантов дела должностные лица этого госпредприятия способствовали продаже нефтепродуктов по существенно заниженным ценам группе компаний "УкрОйлПродукт", после чего эти деньги были выведены на другие подконтрольные Тищенко предприятия.