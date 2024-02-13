ВАКС отправил владельца СЕПЕК Тищенко в СИЗО

Сегодня, 13 февраля, Высший антикоррупционный суд Украины отправил в СИЗО до 11 апреля предпринимателя Сергея Тищенко, обвиняемого по делу о присвоении нефтепродуктов Сергея Курченко, конфискованных с целью дальнейшей национализации.

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Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура.

Согласно решению суда, Тищенко сможет выйти из СИЗО под залог, размер которого составляет 363 млн 360 тыс. грн.

Добавим, что Сергей Тищенко является собственником группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (СЕПЕК). Также Тищенко – бенефициар группы компаний Фактор, а его самый известный актив – кондитерская фабрика "Житомирскі ласощі". В документах отмечается, что номинальной владелицей является мать Тищенко, а сам бизнесмен – глава наблюдательного совета.

Что известно о деле

12 февраля НАБУ, САП и СБУ объявили подозрение бывшему нардепу Сергею Пашинскому, его бизнес-партнеру Сергею Тищенко и четырем их сообщникам за незаконное присвоение нефтепродуктов, которые были конфискованы у Сергея Курченко — бежавшего олигарха времен Януковича.

В 2014 году государство конфисковало почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов у структур Курченко, но с помощью политического лобби бывшего народного депутата Пашинского эти нефтепродукты передали для реализации профильному госпредприятию Укртранснефтепродукт, чтобы наполнить госбюджет. В то время это госпредприятие возглавляли руководители, подконтрольные бизнес-партнеру эксдепутата.

По указанию фигурантов дела должностные лица этого госпредприятия способствовали продаже почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов по существенно заниженным ценам группе компаний УкрОйлПродукт, но эти деньги были выведены на другие подконтрольные Тищенко предприятия.