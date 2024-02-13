ВАКС відправив власника СЄПЕК Тищенка у СІЗО

Сьогодні, 13 лютого, Вищий антикорупційний суд України відправив у СІЗО до 11 квітня підприємця Сергія Тищенка, обвинуваченого у справі про привласнення нафтопродуктів Сергія Курченка, які були конфісковані з метою подальшої націоналізації.

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Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

Згідно з рішенням суду, Тищенко зможе вийти з СІЗО під заставу, розмір якої складає 363 млн 360 тис грн.

Додамо, що Сергій Тищенко є власником групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК). Також Тищенко – бенефіціар групи компаній Фактор, а його найвідоміший актив – кондитерська фабрика Житомирська ласощі. В документах зазначається, що номінальною власницею є матір Тищенка, а сам бізнесмен – голова наглядової ради.

Що відомо про справу

12 лютого НАБУ, САП та СБУ оголосили підозру колишньому нардепу Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру Сергію Тищенку та чотирьом їхнім спільникам за незаконне привласнення нафтопродуктів, які були конфісковані у Сергія Курченка — олігарха часів Януковича, що втік до Росії.

У 2014 році держава конфіскувала майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів у структур Курченка, але за допомогою політичного лобі колишнього народного депутата Пашинського ці нафтопродукти передали для реалізації профільному держпідприємству Укртранснафтопродукт, щоб наповнити держбюджет. На той час це держпідприємство очолювали керівники, які були підконтрольні бізнес-партнеру ексдепутата.

За вказівкою фігурантів справи посадовці цього держпідприємства сприяли продажу майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів за суттєво заниженими цінами групі компаній УкрОйлПродукт, але ці гроші були виведені на інші підконтрольні Тищенку підприємства.